Hooliv ja hoolitsev mees on naise meelest ülikuum

See mees, kes märkab, kui naine on kurnatud ja väsinud, läheb tema juurde, kallistab teda maailma kõige mõnusama karukallistusega ja samal ajal kui ta naise näo vastu enda mehist rinda surub, paitab naise juukseid nii, et naine tunneb, et ta on kogu muu maailma eest kaitstud ning enda kindluses. See mees, kes siis, kui naine end korraks pikutama sätib, märkab seda ja asetab talle peale pleedi ja suudleb teda õrnalt laubale. Kui pärast seda naine lusikaasendis veel ka kaissu võetakse, siis lõikab mees enda tegevuse magusaid vilju tõenäoliselt veel mitu nädalat. Kui mees märkab, et naisel on kohustused veidi üle pea kasvanud ning tal endal on vaba aega, läheb ta naise juurde ja ütleb umbes midagi sellist: "Armas, sul on nii palju kohustusi ja saad nendega igapäevaselt nii hästi hakkama. Hindan seda väga. Täna tahan, et sa puhkaksid ja teen ise sinu eest ära need asjad, mida täna oled plaani võtnud".

Ma ei ütle, et jube lihtne on maailma ägedaim mees olla, aga iga kord kui ma olen ise sääraselt käitunud, nagu välja tõin, ei ole ma seda pidanud kunagi kahetsema. Sest see tasub end tuhandekordselt ära. Ma ei ütle, et pead iga päev säärane ülihoolitsev pehmokoll olema. Ei tohigi, muidu naine harjub sellega ära ja kui sa üks päev pole, saad möliseda. Igapäevaselt tiksud rahulikult oma tavapärases keskmise mühkami režiimis ja kui siis mõnel päeval kuus enda ideaalse mehe režiimi sisse lülitad, võid olla kindel, et see ei jää naise poolt märkamata ja tunnustamata. Nii et lõppkokkuvõttes tasub naise märkamine ja tema eest mehelikult hoolitsemine end alati ära. Lõikad sellelt käitumiselt veel kaua dividende, sest võid olla kindel, et kui su naine enda sõbrannadega jagab, kui hoolitsev ta mees on, siis valguvad ka sõbrannade silmad täis õnne- või kadeduspisaraid ja boonuseks veel see, et needsamad sõbrannad lähevad pärast koju enda meestele puid alla panema, et miks nad ei ole sellised nagu sina. Muahhahaha! Ideaalne stsenaarium. Kahjurõõm on ikka kõige suurem rõõm.