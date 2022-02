Milleks ihaleda täiuslikkust, kui oled juba piisavalt hea?

Täiuseihalus põhjustab ärevust ja kurbust. See sisaldab endas sügavale juurdunud hirmu ebaõnnestumise ees ning negatiivseid hinnanguid, ning see võib su tegutsemist halvata.

Su ärevus võib olla seotud täiuseihalusega, kui:

• leiad, et kahtled pidevalt oma valikutes, nii et väga raske on midagi tehtud saada;

• muretsed selle üle, et sa ei vasta teiste ootustele;

• rumineerid oma näiliste puuduste üle ning kardad ebaõnnestuda;

• sinus tekitab õudust mõte, et sind peetakse ebakompetentseks;

• võrdled end tihti teistega ja koged stressi, kuna sulle tundub, et sa oled nendega võrreldes kehv;

• töö lõpetamise järel mõtled muudkui ärevalt sellele, mida oleks saanud paremini teha;

• sa ei suuda tunda uhkust oma saavutuste üle, kuna sa ei usu, et said hästi hakkama;

• sa tunned ärevust, et sa pole piisavalt hea.

Kui koged ärevust, sest sa pole täiuslik, siis on väga raske end tunda rahuloleva ja kompetentsena, ning see vaid suurendab täiuseihalust. Tunned üha rohkem hirmu võimalike tagajärgede pärast ning see suurendab ärevust veelgi. See on valus tsükkel, millest saab välja murda alles siis, kui saad aru, et sa ei pea olema täiuslik, olemaks piisavalt hea.

Järgnev harjutus aitab sul oma vaateviisi muuta. Kasuta päevikut või märkmikku ja mõtiskle alljärgnevate asjade üle.

• Kirjelda, kuidas täiuseihalus on su elus avaldunud.

• Mis sinuga juhtuda võib, kui tegidki mõne vea selles olukorras, mida sa kirjeldasid? Pane kirja nii palju võimalikke tagajärgi - nii positiivseid kui negatiivseid -, kui suudad leida.

• Uuri seda nimekirja. Kuidas sa nende tagajärgede peale reageeriksid? Kuidas sa halvad tagajärjed üle elaksid?

• Mis tunne oleks sul siis, kui täiuseihalusega kaasnev pinge kaoks ja sa saaksid lihtsalt oma parima anda, olles veendunud, et "piisavalt heast" tõepoolest piisab?