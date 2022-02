Reet (59): ega enne ei saa ära surra, kuni surm tuleb

Selleks et näha haiglas mõnd patsienti, keda võib nimetada "imeks", on vaja peale psühholoogi veel raviarsti, sotsiaaltöötajat ja füsioterapeuti. Reeda juhtum andis mulle teadmise, et patsientide tervistumine sõltub väga palju ravimeeskonna omavahelisest suhtlemisest ja infovahetusest. Mul on vedanud, sest me ei ole pelgalt kolleegid, vaid ka head sõbrad. Hiljem Reeda juhtumi peale tagasi mõeldes veendun järjest enam, et see soojus, mida tundis ravimeeskond teineteise suhtes, kandus edasi ka meie ühisele patsiendile. Muuseas, Reet mainis mulle sageli, et imetleb seda, kui soojalt suhtlevad omavahel tema ravimeeskonna liikmed. Dr Olest oli ta lausa vaimustuses.