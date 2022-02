Ilona Karula: sulata endas jää

Vahel olen mõnele inimesele teinud komplimendi või tunnustanud toetava sõnaga teda pelgalt seetõttu, et mul on valus vaadata kui külm, kalk ja jäine ta mõne koha pealt on. Need samad polaarhundid ja jääkuningannad, kes kunagi kellelegi ei naerata, võivad vajada kõige enam meie märkamist, sest sooja tähelepanuga saavad nad kasvõi hetkeks tunda oma tardunud eneseuhkuse all südame liikumist.