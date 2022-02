Sõprus iseendaga on oluline vaimse tervise alustala

Elus kõige olulisem suhe on meil endaga. Teised inimesed tulevad ja lähevad, kuid enda jaoks on sul alati võimalus kohal olla. Mõnikord juhtub, et sa kolid teise riiki elama või sinu sees toimub suur muutus ja varasemad sõbrad tunduvad järsku igavad. Sellises perioodis on eriti oluline, et sa oskaksid olla endaga sõber.

Kui jääme pikalt nukrutsema, sest meie kõrval ei ole kedagi, kes toetaks, siis kasvab pettumuse ja mahajäetuse tunne. Kui õpime märkama ja arvestama enda tundeid, vajadusi ning keha, siis õpime ennast usaldama ja endale toetuma ka nendel perioodidel kui on raske.

Mõned praktilised mõtted selle kohta, kuidas ellu äratada sõprussuhteid endaga !

1. Lõpeta enda võrdlemine teistega. Kui sa ennast teistega võrdled, siis ei oska sa märgata oma andeid, võimalusi ja saavutusi. Võrreldes kipume vähendama seda, mis meie sees on head ja suurendama teiste positiivseid omadusi. Hea sõber hindab sind just sellisena nagu sa oled. Tõeline sõber toob välja kõik selle, mis sinus on hea. Pane kirja 5 omadust, mis sulle enda juures meeldivad ja millega sa julged olla rahul.

2. Õpi ennast tundma. Igapäevaelu siginas ja saginas unustame sageli ära, mida meile meeldib teha ja mida mitte. Kui sulle on väga oluline, et teised inimesed oleksid sinuga rahul, siis võib olla sa ei teagi, mida sina praegu kõige enam vajad. Enda tundmine on oluline oskus iseendaga sõbrunemise teekonnal. Võta mõned hetked ja kirjuta üles viis näidet iga teema kohta:

Mida ma väärtustan ja millesse ma usun?

Mis mind huvitab ja inspireerib?

Kuidas ma oma elu elaksin, kui mul oleks aega ainult üks aasta?

Mida tasub kindlasti proovida, isegi siis kui ma läbi kukun?

Kuidas ma ennast hellitan ja lohutan?

3. Enda eest hoolitsemine ei ole isekus. Vastupidi. Meil kõigil on oma emotsionaalsed, füüsilised ja vaimsed vajadused. Nende eest hoolitsemine ei ole luksus vaid esmatähtis, sest see annab sulle võimaluse ka teiste eest hoolitseda.

Kuidas ma hoolitsen enda keha ja vaimu eest?