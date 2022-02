Must auk uitab üksikuna tähtede vahel

See on ka mõistetav, sest just musta augu toime nähtavale ainele teeb ta tihtilugu endagi avastatavaks - kui just ei ole tegu suure musta auguga, mis suures kokkupõrkes gravitatsioonilaineid tekitab. Nüüd aga on astronoomid esimest korda avastanud musta augu päris tühjas, tähtedevahelises ruumis.