Alexis Varnum: elukriis pole karistus, vaid see on võimalus

Sa märkad, et äkki Sinu heaolu on kadunud, turvalisus ja stabiilsus puuduvad ja ees on ainult teadmatus. Siis puutud kokku oma kõikide hirmudega. Sa mõistad, et nii nagu on olnud varem, enam ei saa, sest see ei toeta ega tööta. Pole võimalik leida seda, millest kinni haarata, samas ka puudub tagasitee. Järsku avastad, et kõik vana on surnud, see mis oli varem, enam ei huvita ja Sa mõistad selle mõtetust.

Igapäevaelu hakkab Sind ärritama, tekib tunne, et Sa nagu oled jäänud rippuma kahe maailma vahel. Üks on materiaalne maailm oma argipäeva askeldusega, teine aga see, mida Sa veel ei oska mõista ega kirjeldada, kuid tead, et seal Sa saad olla vaba.

Esialgu Sa mõistad, et nii nagu oled elanud, nii rohkem edasi minna ei saa ja on vaja midagi muuta. Jah, Sul on hirm, kõik on ebaselge, kuid ka vanaga leppida Sa enam ei saa ega suuda. Sa hakkad nägema teise pilguga seda keskkonda, milles elad. Võimalik, et tekib soov põgeneda, muuta töökohta ja lõpetada oma suhe, värvida juuksed, süüa ainult porgandit, minna lahku, sõita Aafrikasse vabatahtlikuna jne, ehk pähe tulevad erinevad pöörased mõtted. Ehk Sinus tekib tugev soov muuta harjumusliku elus stsenaariumit.

Olles isiklikus kriisis, inimene ei mõista mis temaga toimub ja tihti mõtleb, et on depressioonis, kasutab antidepressante, alkoholi ja muid aineid selleks, et vältida reaalsust. Kriis ilmub meie ellu siis, kui me oleme valmis minema uuele tasemele. Elukriis pole karistus, vaid see on võimalus.

Paljud lähedased inimesed ei mõista, mis Sinuga toimub ja arvavad, et oled peast põrunud ja ehk lolliks läinud. Nad ei toeta Sinu soovi muutuda ja areneda. Miks? Sest nendes ei toimu see, mis toimub Sinus. Neil puudub sisemine soov oma elu muuta ja liikuda edasi. Nendele on mugavam, et Sa jääksid nende mugavustsooni, sest muidu ka nemad peavad tunnistama, et nende elus on miski, mida ammu tuleks muuta.

Isiklikus transformatsioonis tuleb olla valmis millestki vabanema, loobuma, lahti laskma selleks, et saavutada uut. Tuleb vabaneda veendumustest, tahtmistest, püüdlustest, inimestest, ootustest lootustest, hirmudest, vanast mis enam ei toeta Sind. Samas peaksid mõistma, et võib olla uus kohe asemele ei ilmu. Sellel etapil on võimalik väike paus. Siis Sa võid tunda sügavalt seisundit, kus sa oled eikeegi, võid tunda täielikku ja totaalset üksindust, oledki lihtsalt null ja see tunne täidab Sind täielikult. See pole depressioon, see on Sinu üleminek, seda tunnet tuleb vastu võtta, sest Sa muutud.

See on raske periood, sest tundub, et oled justkui lolliks läinud, sa ei oska mõelda, midagi tahta, ega kuidagi elada. Nagu upud ja vajud põhja. On võimalik suur enesehaletsus, võib olla tekib tunne, et Sa pole kellelegi vajalik, et Sind keegi ei mõista ega armasta. See ongi peamine hetk - Sa nagu sured ja samas toimub Sinu taassünd.

Sellised valusad perioodid vabastavad Sind, annavad uue teadvustamise, see ongi hetk kui on võimalikud muutused. Need pole lihtsalt sinu vaimsed haavad, see seisund just näitab, kus pead ennast tervendama ja kuidas sügavusest pinnale ennast tooma. Sinu katsetuseks võivad olla uued seisundid, emotsioonid, uued tingimused ja kogemused. See valu, mida võid tunda sellel perioodil, on Sinu suur transformatsioon.