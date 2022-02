NÄDALA TAROSKOOP 7.02-13.02 | Sinu elus ilmutab end minevik

Tervise osas tasub nüüd minna oma valikutes lihtsate ja tervislike tegevuste ja toitude juurde. Vaata üle oma kogused, piira kohvi ja alkoholi joomist, joo rohkem vett. Söö toite, mis ei koormaks liigselt sinu seedimist. Oluline on tegeleda ka oma mõttemaailmaga. Ära lase negatiivsetel mõtetel ja muretsemisel oma meele üle võimust võtta. Leia viise, kuidas iga päev midagi rahustavat ja lõõgastavat teha. Leia iga päev vähemalt 30 minutit, et välja värske õhu käes liikuda.

Tööasjad edenevad hästi, kui need on seotud loomingulise valdkonnaga ja tiimitööga. Võid tunda, et soovid oma tööalase karjääri võimalused üle vaadata ning mõlgutada ka mõtteid lausa ameti vahetamisest. Rahalises mõttes ei pruugi nädal olla kõige lihtsam, kuid sinuni võib jõuda abi või toetus, mis kergendab su majanduslikku olukorda.

Suhete osas on hea aeg, et veeta rohkem aega pere, sugulaste ja sõprade seltsis. Hea oleks suhelda lastega ning ka oma sisemine laps valla päästa ning midagi toredat teha, mis aitaks rutiinist välja murda ning ellu pisut elevust ja rõõmu tuua. Probleemid võivad romantilistes suhetes tekkida mõtlematu või lapsiku käitumise tõttu ning üles võib kerkida ka endiste armsamate teema. Võidakse tunda end üksikuna hoolimata sellest, kas ollakse suhtes või mitte. Praegu võib väga jõuliselt ka tekkida tunne, et soovitakse liikuda problemaatilisest suhtest välja.

Nädala kaartideks on karikate kuus ja karikate kaheksa. Nädal toob kaasa nostalgilisi mälestusi, minevikku vaatamist ning samuti kokkupuuteid inimeste või olukordadega, kes või mis on sinu elust mõnda aega eemal olnud. Pinnale võivad kerkida probleemid, mille algpõhjused on minevikus või mis on vaikselt pikemat aega tuha all hõõgununud ning nüüd taas lahvatanud. Sa võid soovida ebamugava mineviku juurest minema kõndida, kuid seda ei maksaks teha. Lahenda enda jaoks häirivad sõlmpunktid ära ja jäta alles seejärel rahuliku südamega oma aja ära elanud asjad minevikku.

Nädala võtab kokku mõõkade paaž. Sind ootavad ees uued väljakutsed, mis nõuavad sinult täit tähelepanu, pühendumist ja mõtteselgust. Pead olema avatud selleks, et õppida uusi töövõtteid ning kohaneda uute ideede ja plaanidega, mis on sind ümbritsevatel kaaslastel. Võid teha ettevalmistusi ka töökoha vahetuseks, uute projektide alustamiseks või hoopis õpingute jätkamiseks.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Nädala kaart on müntide neli. Sinu eesmärgiks on tuua oma ellu stabiilsus, rahu ja kindlustunne. Selle saavutamiseks võid aga kippuda klammerduma, kuid tead ju isegi, et selline teguviis pakub vaid petlikku rahu. Peaksid leidma harmoonia ja tasakaalu iseenda seest, sest vaid nii oled tugev kõigi nende tormide vastu, mis sind muidu kõigutavad.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku erak. Nüüd pead leidma võimaluse, et aktiivsest elust mõneks ajaks tagasi tõmbuda, puhata ja mõtteid koguda. Sinu elus toimub nii mõndagi, millele pead oma tähelepanu ja aega pühendama, kuid kõige tähtsam, millega sul nüüd tuleb tegeleda, on sinu enda soovid ja ootused töö, tervise raha ja pere osas. Sa vajad aega, et oma mõtteid koguda ja edaspidiseks plaanid paika panna. Vaid nii saad teadlikult ja tulemuslikult edasi liikuda.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab müntide kaks. Praegu suudad oskuslikult leida tasakaalu ka keerukates situatsioonides. Sa toetud oma kogemustele ning see aitab sind just eriti töö ja rahaga seotud teemades jääda rahulikuks ja empaatiavõimeliseks. Oled diplomaatiline ja suudad ka kõige konfliktsemate inimestega leida ühise keele.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaart on mõõkade kuus. Oled nüüd leidnud endas sisemise jõu ning välised võimalused, et jätta selja taha oma aja ära elanud suhted võid ümbritsevad olud. Teed julgeid samme selleks, et edasi parema tuleviku suunas liikuda. Säilita optimism ja usk paremasse tulevikku, see aitab sul oma eesmärkidele keskenduda ja õigel rajal püsida.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)