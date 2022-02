Enesekriitika on moondunud hirm

Foto: depositphotos.com

Igaüks annab hinnanguid. Sina teed seda, mina teen seda, ja teisedki annavad meile hinnanguid. Iga päev anname hinnanguid inimestele ja olukordadele. Tema on hea, aga tema on halb; nemad on nagu meie, kuid need tüübid pole meie omad; tema on liitlane, too teine on aga ohuallikas; see on õige, nii et too on vale; see on hea pakkumine, too on puhas pettus. Me teeme seda, kuna meie meeled on infost üleküllastatud ja seega on meil kalduvus näha kõike mustvalgetes toonides. Hinnangute andmine pole iseenesest probleem. Pigem vastupidi; see on eluoskus, mis aitab sul otsuseid langetada ja järeldusi teha. Hinnangute andmine on arvamuse loomine, põhinedes mõtetel, tunnetel ja tõenditel. Kuidas see tavapärane hinnangute andmise harjumus siis kahjulikuks muutub?