Sõltuvusest priiks: Oluline on usk oma tervenemisse

Ma kirjutasin selle raamatu tõestamaks, et paranemine on täiesti võimalik, sest olen seda korduvalt ise näinud. Järgnevalt toon ühe näite enda elust, kuidas veendumuse jõud käitumist mõjutab.

Noorpõlves sain ma kiiruse ületamise eest sageli trahvi ning täiskasvanuna jätkasin samal viisil. Elan Californias ja ühel päeval, 1968. aastal, sain ma California autoregistrikeskusest teate, et kui ma veel ühe korra kiirust ületan, siis kaotan aastaks juhtimisõiguse. Keskus soovitas mul kohaliku ARK-i psühholoogi vastuvõtule minna. Vastuvõtul psühholoog kommenteeris minu arvukaid kiiruseületamisi ja vastasin ennast õigustavalt: "Kõik saavad kiiruse ületamise eest trahvi." "See pole tõsi," teatas ta mulle. "Keskmine California elanik saab vaid ühe trahvi iga nelja aasta tagant." Ma olin hämmeldunud. Arvasin, et ka kõik teised saavad kogu aeg kiiruse ületamise eest trahvi. Pärast seda kohtumist ma enam kiiruse ületamise eest trahvi ei saanud. Minu mõtteviis oli olnud destruktiivne ning täpselt nii, nagu ma uskusin, nii see ka minu jaoks oli.

Nii, nagu te usute, nii teiega ka on. Uskudes, et tagasilangus on üldlevinud, te seda endale alateadvuses ka lubate ning teie jaoks on see tavaline - kuigi õiget abi saanud inimeste puhul see ei ole üldlevinud. Passageses on kogu aeg palju ravil neid, kes on eelnevalt juba kolm, neli või rohkem kordi statsionaarsetes sõltuvusravikeskustes viibinud. Mõni on viibinud kümnes või kaheteistkümnes, meie rekordiomanik aga kaheksateistkümnes erinevas sõltuvusravikeskuses.

Praegu, mil ma seda raamatut kirjutan, on tema Passagesest lahkumisest möödunud aasta ning ta on sellest ajast saadik kaine olnud. Vastupidiselt ei tea me aga mitte ühtegi Passagese programmi edukalt läbinud klienti, kes oleks teise statsionaarsesse sõltuvusravikeskusesse läinud, välja arvatud kaks endist klienti, kes tahtsid meile tagasi tulla, kuid ei jõudnud ära oodata, kuna meie juures koht vabaneb.