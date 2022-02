Armastust oodates: Mul on ainult üks ootus. Et oleks õige tunne!

Mõtisklen, et nojah, miks ei võiks. Olen ju nooruses olnud koos rootslase ja seejärel päris pikalt taanlasega. "No saada," olen entusiastlik.

Mina aga, erinevalt Kairiti interpretatsioonist, tunnen just vastupidi: ma ootan uuelt suhtelt palju! Mul on kõrged nõudmised: ma eeldan head tunnet, ja see pole seotud armunud olemisega.

Heidit: "Ma ei loo illusioone, et juhtub erakordset. Ootused on mul realistlikud ja lähtuvad üksnes minu heast tundest."

Räägin intervjuus Kroonikale, et olen jõudnud arusaamiseni, et peaks olema "õige tunne". Ajakirjanik Kairit ei teeks mulle kurja, aga saan aru, et ta ei saa minust aru.

Võin käia muusikat kuulamas ja etendustel üksi või erinevate sõpradega. See rikastab. Oleme mõlemad Hannega jõudnud kohta, kus ka üksi on hea. Partner peaks seda heaolu olulisel moel täiendama. Muidu pole suhtel mõtet.

Kusjuures "õige tunne" pole armumine, vaid see, et ka aastaid pärast tutvumist tunneksin: nii hea on olla. Tähtis pole, kas see inimene on välimuselt selline või teistsugune, hobid niisugused või naasugused.

Mina: "Mul on ainult üks ootus. Et oleks õige tunne."

Mida ma tegelikult soovin? Ütlen, et püsisuhet - aga kas ma olen selleks ka päriselt valmis? Miks ma tahan püsisuhet - et teistele näidata? Aga muus osas paneksin ta mõtetes kaugesse kappi, käiksin ainult sõpradele-tuttavatele näitamas? Ühised on ainult peod - kas see on püsisuhe või fassaad?

Mis on 40+ vanuses püsisuhe? Kas see, kui mõlemal on oma elamine? Või peaks kolima kokku? Või soetama ühise suvila, et näidata seotust? Kui ühel on lapsed ja teisel mitte - missugused on siis poolte ootused?

Või sobiks seksisõber, keda sõpradega ei taha kokku viia? Aga kas olen valmis taluma lõppematuid küsimusi: kas sul on keegi? Sisimas ma tean, et on, aga ei räägi. Aga kui seksisõber ei taha enam olla ainult seksisõber, tahab suuremat seotust? Võib ju tõesti olla, et hetkel ma ei soovi tõsisemat suhet, tahaks ainult vahel seksida - kuid siin on ju vahel inimesed, kes võivad haiget saada.

Jah, muidugi võib öelda, et sõltub inimesest, kuidas sobitute, aga mingid suured asjad tasub endal selgeks mõelda. Näiteks selle, mis paneb sind hästi tundma, mis ei suru sind maha. Mõni ei suuda sekunditki üksi olla. Teisel on vaja vähemalt üks öö nädalas olla omaette.

Muuseas, "tahan peret" pole rahuldav vastus. Just peret soovides tuleks kõigepealt selgeks mõelda, kuidas omaenda terviklikkus ja heaolu alles hoida.

Lugesin portaalist Psychology Today uuringust, mis tehti Saksamaal. Tuleb välja, et suhte edenedes tunnevad just naised end sageli depressiivsemate ja ebakindlamatena. Sõltumata vanusest ja sellest, kas tegemist on esimese või teise abieluga. Seevastu on nad õnnelikud tutvumise ja kohtingute etapis, mis muidugi ei saa kesta igavesti. Ehk siin on oma iva, miks lahkuläinud naised on sageli üksi - keeruline on ehitada üles eneseküllast partnerlust.

Mõtlen, et hinge hiiliva pettumuse põhjus pole mitte see, et naised sobivad kehvemini paarisuhteks. Vastupidi! Asi on selles, et nad hakkavad kohe tegema kompromisse enda heaolu arvelt.

Allikas: Heidit Kaio "Vestlused Priiduga. Lahutus"