ALKEEMIA TAROSKOOP VEEBRUARIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise osas?

Armastus. Nüüd tasub sul eelkõige mõelda, kas su armuasjad on hetkel sinu jaoks sobivaimas seisus või lepid sa mitte just kõige paremaga vaid seetõttu, et ei soovi üksi olla. Sa ei peaks suhetes tegema liiga suuri allahindlusi, eriti veel selliseid, mis sind otseselt kahjustavad. Siinkohal pole jutt mitte kompromissidest ega partnerile vastutulemisest, vaid enese mahasalgamisest. Kui soovid, et südameasjad oleks heas korras, siis alusta sellest, et väärtustad ja armastad ennast ning lubad oma ellu vaid seda, mis on sulle parim.