Intiimsusnälg ajab üksikhinged virtuaalkõrbesse

Sul on valida kahe eelmise aasta tundemaailma iseloomustava variandi vahel: lähedane, ühendatud, armastatud, omaks võetud ja täitunud või eemale jäänud, lahti ühendatud, üksildane, kurnatud ja tühi. Juhul kui valid eemaldatuse ja üksilduse, pole sa sugugi üksi. Tegelikult viibid sa sellega miljonite inimestega koos ilmatus intiimsusetuse kõrbes. Nähtusele osutab arengupsühholoog Michelle Drouin, kelle raamatust "Kokkupuutetu: kuidas jääda ellu intiimsuse põuas" tegi kokkuvõtte The Guardian.

Autor tunnistab, et tal on suhe telefoniga. Mobiil nõuab tulede, helide ja vibratsiooni abil tähelepanu ning tema reageerib nendele. Sisuliselt käitub ta, nagu reageeriks oma lastele ja abikaasale. Ta asub telefoniga tegelema ja püüab lahendada pöördumist põhjustanud probleeme. Võrreldes kõigi teiste suhetega tunnistab Michelle, et ilmselt on telefon tema maailma kõige nõudlikum olend.

Probleem on selles, et miljonitel inimestel puuduvad emotsionaalset ja füüsilist tervist toetavad tugevad ning mitmekesised sotsiaalsed kontaktid. Sellised, mille abil jagatakse tundeid, kallistusi, vesteldakse intellektuaalselt rikastavatel teemadel ja jagatakse seksuaalset rahuldust. Kirjeldatu olemasolu või tihti just puudusega võib mõõta inimeseks olemise kogemuse rikkust või vaesust.

Igapäevaselt usus teha pigem õigeid otsuseid ja püüdes liikuda parema poole, on paradoksaalselt miljonite inimeste elus intiimsuse defitsiit. Intiimsuse puudumist sotsiaalselt rikkad võrgustikud ei asenda. Facebooki-laadse suhtluse kiuste igatsevad nad argielu madalseisus teistsuguseid intiimsusvälgatusi, märgib Michelle Drouin. Ta kordab tänaseks juba üpris tuttavat sõnumit, et inimesed on tehnoloogiliste uuenduste tõttu üksteisest distantseerunud ja võimalused sügavateks ning intiimseteks hetkedeks kahanenud. See jätab inimesed nälga.