Uneaegsed käitumishäired ehk parasomniad: sümptomid, põhjused ja ravi

Uneagseid käitumishäireid on erinevaid, kõige enam esineb neid N3-une ajal (tegevus toimub une esimeses pooles sügava une ajal). Avalikkusele on andnud laialdast kõneainet vägivaldsed juhtumid ning tuvastatud on, et vägivaldsetel uneskõndijatel on olnud raske lapsepõlv, geneetiline soodumus või esinenud nooremas eas mitmeid unehäireid.

Need kaks häiret võivad esineda samal inimesel ja samaaegselt. Vägivaldset unes käitumist esineb rohkem meestel kui naistel, vanuses 27-48 aastat. Sageli selgub, et ka nende vanematel on esinenud uneskõndimist, enureesi või õudusunenägusid või rahutust une ajal. Järjest on juurde tulnud uuemaid diagnoosimiseks vajalikke uuringuid, mis võimaldavad uneskõndimist kinnitada. Uuringud on näidanud, et uneskõndijatel on oluliselt madalama astmega deltalainete sagedus võrreldes kontrollgrupiga. Lisaks kasutatakse ajukuvamisel footoni emissiooni kompuutertomograafiat, mis on näidanud 25% madalamt aktiivsust frontaalsagaras ja kõrgemat aktiivsust talamuses. Sellist täpset diagnostikat kasutatakse vägivaldsete juhtumite puhul sageli, eriti nende puhul, kes on pannud toime kuriteo.