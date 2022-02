Täna on 2.02.2022! Maagiline kuupäev, mis kannab endas harmoonia ja tasakaalu energiat

Veebruarist on oodata viljakat kuud! Kuu algas Veevalaja noorkuuga, mis juhatab sisse uute alguste ja muutuste energia ning vaid üks päev hiljem saame kogeda seda, mida mõned nimetavad sajandi esimeseks kolmest viimasest 222 päevast, mis toimuvad 2. veebruaril 2022, 20. veebruaril 2022 ja 22. veebruaril 2022. Jah, sa lugesid seda õigesti. See on 2000. aastal alguse saanud 222 jada lõpp. Seda jada näeme uuesti alles 02.02.2222. Aga mis tähendus sellel ikkagi on?

Numeroloogias nimetatakse 222 numbrijada sageli inglinumbriteks. Samuti viitab number 2 numeroloogias duaalsuse, partnerluse, suhte ja tasakaalu energiale. Peamised õppetunnid numbriga 2 käsitlemisel on üldiselt keskendunud kompromissile, aktsepteerimisele, kaastundele, koostööle ja harmooniale.

Praegu on üleskutseks suhtuda elusse kaastundlikumalt, otsida paremat tasakaalu, teha koostööd teistega, otsida võimalusel partnerlust ja püüdlema harmoonia poole.

222 jada toob muutusi ja ümberkujunemist, mis võib ühtlasi endas hõlmata ka pettumusi, lõppe kui ebaõnnestumisi. Nii valus kui ka ebaõnnestumise nägemine võib olla, on uskumatult võimas saada läbi selle näha oma potentsiaali. See teebki 222 päeva nii sügavaks!

222 päevad tuletavad meile meelde, et olenemata sellest, mis meie maailmas ka ei juhtuks, on meil koostöö, kaastunde, duaalsuse ja harmoonia aeg - kui me nii otsustame. Niisiis, loodetavasti otsustad kasutada selle maagilise 222 energia viimaseid päevi portaalina, et suunata kogu armastus ja lootus, mis sinus on kõigepealt iseendale ja siis teistele.

Uskumused number kahe kohta

Antiikmaailmas tähistas number kaks Kuud, mis väljendas naiselikkust. Usu maailmas on see kujutanud viljakusjumalannat ja lõpuks Emakest Maad looduse suure emana (Magna Mater).

Antiikmaailmas ilmnes kahe naiselikkus ka nimede panekus - tüdrukutel oli muistses Roomas alati kaks nime.