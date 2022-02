HEAD UUT AASTAT! Täna algas hiina horoskoobi järgi musta veetiigri aasta

8. Tavaliselt süüakse ka midagi linnulihast, et abielu ja pereõnne tagada (näiteks Pekingi part, mis on punast värvi ja see sümboliseerib õnne).

Milline on inimene, kes on sündinud Tiigri aastal?

1. Tiiger on tihti temperamentne ja julge, kuid Tiigrite iseloom sõltub ka sellest, kas nad on sündinud päeval või öösel. Öösel sündinud Tiiger elab tavaliselt rahulikumat elu.

2. Tiiger võtab elust kõik, mida elul pakkuda on. Tiiger on valmis alati kaasa mängima tundmatute asjadega.

5. Tiiger on alati väga elujõuline, mis võib tingida, et talle ühest partnerist ei piisa. Tiigri ideaalne partner on keegi, kes on iseseisev ja suudab ennast jagada ka Tiigri seikluste tarvis.