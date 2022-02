1. veebruaril toimub noorkuu loomine Veevalaja sodiaagimärgis, mis muudab meid emotsionaalselt tundlikuks

Veevalaja toob pinnale kõik tunded, ka need, mida soovid hoolikalt maailma eest varjata. Lihtne on vajuda enesehaletsusse ja tunda, et terve maailm on justkui sinu vastu. Ei tasuks selle emotsiooniga liigselt kaasa minna, sest tegelikult on sinu ümber nii toetavaid inimesi kui ka võimalusi, millest kinni haarates saad nii ennast paremini tunda kui terveneda.