Veebruarikuu energiad 2022 | On aeg valida mida võtta, mida jätta ning mida omaks pidada ja millest loobuda

Tiigriaasta õnne-värvideks on sügav taevasinine, tulipunane, mündiroheline ja kuldkollane . Selle võimsa Kuuloomise ajal saame inspiratsiooni loomaks oma elus uusi algatusi. Selleks peame võib-olla astuma samme vabastamaks end mineviku "ämblikuvõrkudest", et uuele energiale teed puhastada. Veevalaja tugev õhuenergia soosib kõike, mis loob uuendusi, uusi mõtteviise, helgeid ideid ja selget meelt. Väljakutsete või takistuste ilmnedes küsi endalt - kuidas saan ma avardada oma meelt, et näha asju uuel viisil? Kuidas saan ma vabaneda ennastpiiravatest uskumustest ja eneses kahtlemisest, et teha teed uutele võimalustele? Selle Kuuloomise energia loob selgust ja inspiratsiooni, seega ava oma süda, vaigista meel ja mõtted, usalda ning lase energiavool end kanda. Võta aega omaette vaikuses olemiseks ja lase elul end parimal viisil paika loksutada. Protsessidega, mis käivituvad Kuuloomise energiates töötame edasi terve veebruarikuu. Veebruari keskpaigast aprilli alguseni toetavad meid eriliselt soodsad kosmilised energiad, soodustades üleüldist edasiliikumist, tegutsemist ja tulemuslikku toimimist. See on haruldaselt soodne pärituule periood, mida tasub oma elus edenemiseks kindlasti teadlikult ära kasutada.

Täiskuu on 16. veebruaril kell 18:57, Päike on Veevalajas ja Kuu Lõvi märgis. Selle Täiskuu energia tuletab meile meelde vajadust leida rõõmu igas päevas, tuua oma ellu tagasi mängulisus ja nautida elu-kulgu. Keskendudes liigselt lõppeesmärgile võime kaotada silmist olevikuhetke, siin ja praegu, elu lihtsad igapäevased naudingud. See Täiskuu toob meid õrnalt tagasi praegusesse hetke ja aitab leida igas päevas sisalduvat kergust ja rõõmu. Selle asemel, et olla rahulolematu ja oodata lahendusi väljastpoolt, saame igal eluhetkel ise oma elu eest vastutada ja teha kõik endast oleneva, et tunda end just nii, nagu praegu tunda tahame. See Täiskuu suunab ka mõtlema, kuidas saaksid ise ennast tõsta ja sihtida kõrgemale. Samuti aitab see Täiskuu teadvustada ja taastada paigast läinud tasakaalu oma elus. Täiskuu toob nähtavale, kas oled kaldunud liigsesse impulsiivsusse ja tormakusse, tegutsed ja reageerid juba enne mõtlemist või hoopis oled vajunud haletsusseisundisse ja ohvrimentaliteeti, lased end liialt emotsioonidest juhtida või on sul ehk raske otsekoheselt ja otsustavalt tegutseda. Teadvustamine loob võimaluse tasakaalustamiseks ja oma hoiakute korrigeerimiseks.