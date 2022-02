Veebruarikuus pööra oma tähelepanu sellele, mis sulle ei meeldi ja tegele sellega

Me hakkama puhastama oma nägemist ja mõistmist selleks, et näha tõeliselt tulevikku ja reaalseid perspektiive. Kui sa ikka veel valid enda jaoks vanad mustrid, siis sa ei suuda näha ega mõista enda ümber toimuvat.

Asi on selles, et me tahame liikuda uude reaalsusesse aga tassime ikka veel kaasa vana. Nagu oled just teinud remonti aga tuba on veel täis ehitusjäätmeid ja Sa ei tea, kuidas sellest vabaneda.

Ära tegele sellega, et selgitada, kes on süüdi, et nii palju prügi on jäänud, vaid keskendu uutele tulemustele. Keskendu rohkem sellele, et puhastada enda elu kõigest vanast.

Maailmas toimuvad sündmused näitavad kätte kõik mineviku vead. Inimesed kukuvad kritiseerima ja otsima veel suuremaid apsakaid selle asemel, et ühineda nendega, kes on võimelised need probleemid lahendama. Kättemaksu ideed täidavad ka meediat. Saab kuulda teadlaste ja ekspertide mõtteid sellest, kuidas enne oleks olnud vaja asju teisiti "õigesti" teha.

Kuid kas inimesed jõuavad uute ideede realiseerimiseni, selles on küsimus. Vanad tegelased üritavad taas midagi käivitada, kuid kas kordamine aitab? Vaevalt. Arutlused viivad selleni, et hakatakse mõtlema, kuidas tulevikus vältida samasuguseid vigu. Just veebruaris tulebki sellest kõigest vabaneda. Aitab! Me oleme peaaegu läbinud selle etapi. Tuleb lubada uutel vibratsioonidel tegutseda ja siis kui need näitavad uued perspektiivid kätte, siis saab vaadata oma mineviku kogemust.

Uus mõistmine annab võimaluse hinnata möödunud sündmusi. Pööra oma tähelepanu sellele, mis Sulle ei meeldi ja tegele sellega. Proovi teha nii, et oleksid paljudest ebameeldivatest asjadest vabanenud veebruari lõpuks.