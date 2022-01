NÄDALA TAROSKOOP 31.01-06.02 | Keegi teine ei saa sind aidata, kui sa ise ennast ei aita!

Nädala kaartideks on mõõkade kaheksa ja mõõkade kuninganna. Oleme liikumas suurema selguse ja korra poole, kuid enne kui see saab juhtuda, pead sa leidma üles iseendas jõu, et teha oma elus muudatusi. Energiad soosivad vanadest mustritest välja murdmist ja enda piirangutest vabastamist. Kõik see, mis sinu elus ei toimi ja mille osas on juba pikka aega seisak, vajab liikvele raputamist, uuendamist, ülevaatamist ja vajadusel parandamist. Selleks, et jätta oma vanad mustrid ja mittetoimivad suhted selja taha, pead sa leidma üles enda julguse, tugevuse ja oma tõelise ise. Keegi teine ei saa sind aidata, kui sa ise ennast ei aita. Kui sa tahad oma elu muuta, siis alusta iseendast. Hakka sammhaaval endaga tegelema ja tasapisi oma tõelist kutsumust jälgima ning sa märkad, et elu hakkab muutuma.

Suhete ja armastuse osas toob nädal kaasa palju emotsioone. Üles kerkivad valusad teemad, mis on sind ehk juba mõnda aega mõtlema või muretsema pannud. Kui oled tundnud, et sa ei saa ise midagi ära teha selleks, et olukord muutuks, siis nüüd näed üsna selgelt, et tegelikult on sinul endal võimalik üsna palju ära teha selleks, et sinu südameasjad oleks sellised nagu sa soovid. Pead vaid end kokku võtma, endasse uskuma ja lõpetama ohvrirolli endas hoidmise. Ära karda enda eest seista, kui selleks on vajadus. Samuti ära jää mugavustsooni lihtsalt sellepärast, et see on tuttav ja tundub turvaline. Sa pead alustuseks endale teadvustama, et sina oled oma elu looja ja seejärel selles uskudes hakkama oma elus ka julgelt muutusi tegema.

Töö ja raha osas võid tunda, et hinges on ärevus või teadmatus tuleviku ees. Hetkeolukord on pigem segane ning kohati võib olla raske end rahulikuks sundida, et väljapääsu näha. Praegu on oluline end mitte oma murede või küsimustega üksi jätta. Kui sa tunned end justkui lõksus, siis räägi ümbritsevatega. Kindlasti on sul mõni kolleeg, sõber või pereliige, kes oskab sulle nõu anda või lihtsalt emotsionaalset toetust pakkuda.