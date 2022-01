Kliimamuutus tõotab kohvi pidupäeva joogiks muuta

Kohv, India pähklid ja avokaadod on kõik olulised rahvusvahelised kaubaartiklid, mida toodetakse enamasti troopikavöötme väiketaludes. Kohv on kolmikust selgelt kõige olulisem: tänavu peaks selle eeldatav maailma kohvituru suurus ulatuma 410 miljardi euroni. Avokaado ja India pähkli vastav näitaja peaks vastavalt olema 11,7 ja viis miljardit eurot, vahendab The Conversation.