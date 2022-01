KUULA ALKEEMIA PODCASTI! Anneli Urge "Teraapilised vestlused #4"| Tallinna notar Tea Türnpuu: rõõmu ja rahulolu pakkuva elu alus on korras ja hästitoimivad varalised suhted

Foto: depositphotos.com

Tänase teraapilise vestluse eesmärk on pakkuda kuulajale õiguslikke nõuandeid ja psühholoogilist tuge varaliste suhete valdkonnas. Koroonapiirangute tõttu on inimesed paiksemad ja paljud isegi kodused, mis võimaldabki vaadata üle oma senised varalised kokkulepped, et vabaneda koormavatest ja ajale jalgu jäänud kohustustest ja luua suuremat heaolu nii endale kui oma lähedastele. Notar on heaks ja usaldusväärseks nõuandjaks, kes selgitab inimestele objektiivselt ja omakasupüüdmatult nende õigusi ja kohustusi, tehingute ja toimingute võimalikke tagajärgi ning vajadusel aitab näha asju uuest vaatenurgast.