Alkeemia lugemisnurk | Elu tekitab olukordi, mis panevad sind proovile, kõik eesmärgiga eemaldada sisemisi blokeeringuid

See ei pruugi ju kõlada hirmutavalt, vaid hoopis turvalisena. Aga nii see pole. Kui sedasi toimid, siis muutub maailm tõesti ohtlikuks. Elust saab "mina kõige vastu"- olukord. Kui sinu sees on hirm, ebakindlus või nõrkus ja sa üritad tagada, et neid ei stimuleerita, siis paratamatult tekivad su elus olukorrad ja muutused, mis sinu jõupingutustele väljakutse esitavad. Kuna sa seisad muutustele vastu, siis tundub sulle, et võitled eluga. Sulle tundub, et inimesed ei käitu nii, nagu nad peaks või et mingi olukord ei kujune selliseks, nagu sa tahad. Minevikus toimunu häirib sind ning tulevikusündmused võivad sinu nägemuses potentsiaalseid probleeme tekitada. Kogu sinu arusaam soovitust ja mittesoovitust, samuti heast ja halvast rajaneb sellele, et oled määratlenud, kuidas asjad peavad olema, selleks et sinuga kõik korras oleks.

Inimesed ei mõista, et hirm on objekt. See on lihtsalt järjekordne objekt universumis, mida sa oled võimeline kogema. Seoses hirmuga võid sa kahte asja teha: sa võid oma hirmu omaks võtta ning selle vabastamise kallal töötada, aga sa võid ka seda enda sees hoida ning üritada selle eest peitu pugeda.

Iseenda olemuse uurimine on igaühe elu kulgu lahutamatult sisse kootud. Elu loomulikud üles- ja allamägeminekud võivad olla kas isikliku kasvu või isiklike hirmude põhjustajaks. Kumb neist domineerib, sõltub täielikult sellest, kuidas me muutustesse suhtume. Muutus võib tunduda põnev või hirmutav, aga sõltumata sellest, kuidas me muutustesse suhtume, tuleb meil kõigil seista silmitsi faktiga, et muutus on elu loomulik osa .

Kui vaimselt kasvad, siis märkad, et sinu katsed end probleemide eest kaitsta tekitavad tegelikult probleeme juurde. Kui üritad inimesi, kohti ja asju korraldada nii, et need sind ei häiriks, hakkab sulle tunduma, et elu on sinu vastu. Sulle tundub, et elu on võitlus ja iga päev on raske, kuna sa pead kõigega võitlema ja kõike kontrollima. Tunned konkurentsi, armukadedust, hirmu. Sulle tundub, et igal hetkel võib keegi sind häirida. Keegi ütleb või teeb midagi ning juba tunnedki sisemuses häiritust. Nii muutub elu ohuks. Sellepärast peadki sa nii palju muretsema. Sellepärast ongi su meeles kõik need dialoogid. Sa üritad välja nuputada, kuidas asju ära hoida või mida juba juhtunu suhtes ette võtta. Sa võitled maailmaga ja see muudab maailma sinu elu kõige hirmutavaks asjaks.

Vastus on, et hirm ütles. See osa sinu sisemusest, millega kõik korras pole, ei ole võimeline elu loomuliku kuluga silmitsi seisma, kuna selle üle puudub kontroll. Kui elu kulgeb viisil, mis su sisemisi probleeme stimuleerib, siis meie määratluse kohaselt ei ole enam kõik korras. See on tegelikult väga lihtne: see, mis sind ei häiri, see sulle sobib ja see, mis sind häirib, see sulle ei sobi. Me defineerime kõik oma välised kogemused tulenevalt oma sisemistest probleemidest. Kui tahad vaimselt kasvada, pead seda muutma. Kui määratled maailma tulenevalt oma olemuse kõige rohkem sassis olevast osast, siis mis sa ootad, kuidas maailm sulle paistab? See paistab nagu kohutav segadus.

Me kõik teame, et me nii toimime, kuid keegi ei sea sellist toimimisviisi kahtluse alla. Me arvame, et me peame selgeks mõtlema, kuidas elu olema peab, ning siis elu selliseks muutma. Ainult inimene, kes vaatab sügavamale ja küsib, miks peab elu teatud kindlal viisil juhtuma, seab selle kahtluse alla. Kuidas meil üldse sai tekkida arvamus, et elu ei sobi meile sellisel kujul, nagu ta on, ning et elu ei hakka meile sobima sellisel kujul nagu ta olema hakkab? Kes ütles, et see, kuidas elu loomulikult lahti rullub, ei ole õige?

Vaimse arengu eesmärgiks on sinu hirmu põhjustavate blokeeringute eemaldamine. Alternatiiv on blokeeringute kaitsmine, et sa hirmu tundma ei peaks, kuid selleks tuleb sul aga üritada oma sisemiste teemade vältimise eesmärgil kõike kontrollida. On raske aru saada, miks me otsustasime, et tark on oma sisemisi teemasid vältida, kuid kõik väldivad neid. Inimesed ütlevad: "Ma teen ükskõik mida, et saaksin oma jamasid enda sees hoida. Kui sa ütled midagi, mis mind häirib, siis ma kaitsen ennast. Ma karjun su peale ja panen sind su sõnu tagasi võtma. Kui sa paned mind end sisemuses häirituna tundma, siis sa veel kahetsed seda."

Kui sinu sees on hirm, siis elusündmused paratamatult stimuleerivad seda. Just nagu vette visatud kivi, nii tekitab ka maailm ja selle pidev muutumine sinu sees pinnavirvendusi. Selles ei ole midagi halba. Elu tekitab olukordi, mis panevad sind proovile, kõik eesmärgiga eemaldada sisemisi blokeeringuid. Selles, mis sinu sisse blokeeritud ja maetud on peituvadki hirmu juured. Hirmu põhjustavad sinu energiavoo blokeeringud. Kui energia on blokeeritud, ei saa see tõusta üles ja su südant toita. Seega muutub su süda nõrgaks. Kui su süda on nõrk, muutub see vastuvõtlikuks madalamatele vibratsioonidele ja üks madalatest vibratsioonidest on hirm. Hirm on iga probleemi põhjus. Hirmus on kõigi eelarvamuste juured, kõigi negatiivsete tunnete, nagu viha, armukadedus, üliarenenud omandiinstinkt, juured. Kui sul ei oleks hirmu, siis elaksid sa selles maailmas täiuslikult õnnelikuna. Mitte miski ei häiriks sind. Sa oleksid valmis seisma silmitsi kõige ja kõigiga, sest sinus ei oleks hirmu, mis võiks sind end häirituna tundma panna.

Alternatiiviks on otsustada eluga võitlemine lõpetada. Sa mõistad ja aktsepteerid, et elu ei ole sinu kontrolli all. Elu muutub pidevalt ja kui sa püüad seda kontrollida, siis ei ole sa kunagi võimeline täielikult elama. Elu elamise asemel sa kardad elu. Aga kui otsustad eluga võitlemise lõpetada, pead seisma silmitsi hirmuga, mis sind võitlema pani. Õnneks ei pea sa seda hirmu enda sees hoidma. Elu ilma hirmuta on olemas. Et sellest võimalusest aru saada, peame kõigepealt hirmu sügavamalt mõistma.

Teisisõnu, kui keegi teeb midagi, mis stimuleerib hirmu, siis sa arvad, et ta tegi midagi valesti. Ja siis teed sa kõik mis vaja, et kindlustada, et seda enam kunagi uuesti ei juhtuks. Kõigepealt kaitsed sa ennast ja siis kaitsed sa end selle eest, et seda uuesti ei juhtuks. Sa teed mis iganes vaja, et sa ei peaks end häirituna tundma.

Lõpuks saad sa piisavalt targaks ja mõistad, et sa ei taha seda jama enda sisse. Pole tähtis, kes seda stimuleerib. Pole tähtis, mis olukord seda jama tabas. Pole tähtis, kas see on mõistlik või kas see tundub õiglane või mitte. Kahjuks enamik meist nii targad pole. Me isegi ei ürita oma jamadest vabad olla, me lihtsalt üritame jamade enda sees hoidmist õigustada.

Kui tõesti vaimselt kasvada tahad, siis sa mõistad, et jamade enda sees hoidmine hoiab sind lõksus. Lõpuks tahad sa iga hinna eest välja. Siis sa mõistad, et tegelikult üritab elu sind aidata. Elu ümbritseb sind inimeste ja olukordadega, mis arengut stimuleerivad. Sa ei pea otsustama, kellel on õigus ja kes eksib. Sa ei pea teiste inimeste teemade pärast muretsema. Sa pead lihtsalt olema valmis millega iganes silmitsi seistes oma südame avama ja lubama puhastusprotsessil aset leida. Kui sellega alustad, siis esimese asjana märkad, et tekivad olukorrad, mis tabavad otse su jamadesse. Tõtt-öelda on nii juhtunud terve sinu elu. Ainuke vahe on selles, et nüüd näed sa selles head, sest see annab võimaluse asjadel minna lasta.

Jamad, mis sind pidevalt maas hoiavad, tõstavad pead. Kui see juhtub, siis lase neil minna. Sa lihtsalt luba valul üles oma südamesse kerkida ning endast läbi minna. Kui nii toimid, siis läheb valu sust läbi. Kui sa tõeliselt tõde otsid, siis lased minna iga kord. See on kogu teekonna algus ja lõpp - sa alistud iseenda tühjendamise protsessile. Kui sellega tööd teed, hakkad ka minnalaskmisprotsessi peenemaid seaduspärasusi mõistma.