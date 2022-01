Kui naine ei saa orgasmi

Oi kui palju ma olen seda kogenud, et see just nii on. Ja ka erinevates töötubades ja kursustel, kus neid teemasid koos naistega on lahatud, on alati selle tõdemuseni jõutud. Ka otsus orgasmi mitte saada tuleb naise enda alateadvusest. (Ma ei vääri seda, ma kardan seda jm põhjused.) Järelikult on naine mingis eluetapis midagi väga kõvasti maha surunud või ei ole enda vastu aus olnud. Soovitan selle mure lahendamiseks oma vaimsesse maailma kaevuda ja algsele põhjusele jälile jõuda. Olen korduvalt näinud, et pärast minevikuprobleemide lahendamist avanevad naised ka seksuaalselt täiesti uuest, vabast ja võimsast küljest.

Kui orgasmi mittesaamine on ühekordne asi, siis on naine lihtsalt peas, mitte südames, ja genereerib mingit lugu sellest, mis talle praegusel hetkel ei sobi. See ei pruugi üldse mehega seotud olla. Samas võib põhjuseks olla justnimelt see, et naine tunnetab, et mees on peas.

Väga sageli kaotavad mehed pikemas suhtes olles ürgse poole ära, sest nad arvavad, et naisele meeldib ainult tasane ja rahulik seks. Meeldibki, aga mitte ainult. Nad tahavad endiselt mehes näha ka tema ürgset poolt. Muidu vaatab naine ühel päeval, et see põnev ja kirglik mees, kellega ta kunagi kohtus, on asendunud mingi kurrunurruga, kellel isasemat poolt polegi. On küll, aga ta näitab seda purjus peaga ja teistele naistele, sest arvab, et oma naisele ei meeldi see, kui ta endas looma valla päästab. Samal ajal otsib naine oma fantaasiates meest, kes talle seda looma jälle pakuks. Kõige hullem on see, et kumbki ei söanda oma arvamistest ja unistustest partnerile rääkida, küll aga räägitakse sõpradele-sõbrannadele, paremal juhul terapeudile.

Kõik ootavad, et partner muutuks, küll siis muutun minagi. Need asjad ei käi nii. Muutus algab alati iseendast. Kui hakkad iseendaga tegelema, vabaned hirmudest, dogmadest, ebapiisavustundest, piinlikkustundest ja paljust muust.

Siis julged ka oma partneriga rääkida, sa ei karda häbisse jääda ega teda kaotada.