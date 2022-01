Alkoholisõltuvus ja psühholoogiline sõltuvus

Lisaks füüsilisele sõltuvusele võib meil ka psühholoogiline sõltuvus tekkida. Psüühiline vajadus on vajadus kasutada ebameeldivate tunnetega - nagu meeleheide, südamevalu, ärevus, stress või depressioon - toimetulekuks mingit aseainet. Ajutise kergenduse saamine ebameeldivatest tunnetest on teatut tüüpi preemia, mille saamist nimetatakse negatiivseks sarrustamiseks. See tsükkel muutub hullemaks nii füüsilise kui psühholoogilise ebamugavuse tõttu, mida karskusperioodil tuntakse.

On veel palju teisi sõltuvust tekitavaid aineid, mis võivad võõrutusnähtusid põhjustada, kui nende tarbimisest loobuda püüame. Näiteks kofeiin on mõõdukalt sõltuvust tekitav ning kohvi, tee, koolajookide, šokolaadi ning teiste kofeiini sisaldavate toodete tarbimisest loobumine võib tekitada selliseid võõrutusnähtusid nagu peavalu, ärrituvus, väsimus ja depressioon. Paljud inimesed on tegelikult kofeiini sisaldavatest toodetest nagu kohv, tee ja koolajoogid sõltuvuses. Põhja-Ameerikas möönab 80-90% täiskasvanutest end regulaarselt kofeiini tarbivat. Kofeiin, nagu kõik teised stimulandid, ergutab keha. See on nagu väsinud hobuse peksmine, millel võib olla mitmeid potentsiaalselt ohtlikke kõrvalmõjusid nagu südame rütmihäired, mille puhul süda lööb ebaregulaarselt. Terve keha toodab ka omaenese jõul stabiilset, naturaalset energiavoogu, mis meid kogu päeva varustab. Hommikune kofeiinitarbimine mõjutab meie aju ebaloomulikult stimuleerides, mis küll innustab meid, kuid röövib meilt päeva teises pooles vajaminevat energiat, tekitades vajaduse uue kofeiinidoosi järele. Kohv kurnab ka maksa. Hiina meditsiini praktiseerijad väidavad, et see kahandab meie maksa qi'd (või chi'd), mis tähendab energiat või elujõudu. Ma mitte ei soovita teil kofeiinist loobuda (piisab sellest, kui lõpetate praegu sõltuvuse teistest uimastitest, sealhulgas alkoholist või sõltuvuskäitumisest), vaid see on teile järjekordseks näiteks, millist mõju teatavad ained kehale avaldada võivad.

Üks alkoholi salakavalamaid omadusi seisneb selles, et aeglaselt ja märkamatult õõnestab see meie peatumismehhanisme ehk meie võimet joomist lõpetada. See protsess toimub nii aeglaselt ja märkamatult, et me ei saa arugi, kui peatumismehhanismid on juba purunenud. See tuleb ilmsiks alles siis, kui püüame lõpetada, kuid ei suuda.

Kui me loobume alkoholist või teistest sõltuvusainetest, mida ebameeldivate tunnetega toimetulekuks kasutasime, siis taastuvad nii need ebameeldivad tunded kui ka tugev kihk aseainete juurde naasta, mis meil nende tunnetega toime tulla aitasid. See iseloomustabki psühholoogilist sõltuvust.

Läbimurdeline kolmeastmeline programm maailmakuulsalt Passagese sõltuvusravikeskuselt

Kuidas aluspõhjustega tegeleda

Kuidas tagasilangused lõpetada

Kuidas kannatustest pääseda

Californias asuv Passages Malibu Addiction Cure Center on üks maailma edukamaid sõltuvusravikeskusi. Raamat „Sõltuvustest vabanemine" sisaldab täieliku taastumise kolmeastmelist holistilist programmi, millel põhineb nende imeline edu. See revolutsiooniline raamat räägib alljärgnevatest asjadest:

* Kolm sammu püsiva kainuse saavutamiseks.

* Sõltuvuse neli põhjust.

* Kuidas luua sõltuvusest vabanemiseks personaalne holistiline raviprogramm.

* Kuidas su mõtted, emotsioonid ja veendumused on su taastumises võtmetähtsusega.

* Kuidas stimuleerida oma keha enesetervendavat potentsiaali, et sõltuvusest alatiseks vaba olla.

"Sõltuvusest vabanemine algab arusaamast, et alkohol, narkootikumid ja sõltuvuskäitumine pole tegelikud probleemid," ütlevad Passages Malibu asutajad Chris ja Pax Prentiss. "Alkohol, illegaalsed uimastid, nikotiin, retseptiravimid, toidu õgimine, hasartmängud jms on pelgalt abivahendid, mida kasutatakse selleks, et toime tulla oma tegelike probleemidega, alates sügavast emotsionaalsest valust, kehvast tervisest või depressioonist kuni kõrge veresuhkru, kilpnäärme alatalitluse või ajulainete mustri tasakaalutuseni. Kui alusprobleemid on avastatud ja lahendatud, kaob ka vajadus ning iha uimastite, alkoholi või sõltuvuskäitumise järele."

Me oleme aastakümneid kuulnud, et alkoholism ja sõltuvus on ravimatud haigused, kuid "Sõltuvustest vabanemine" tõestab, et see on ohtlik müüt ja et sildistamine alkohoolikuks või sõltlaseks hävitab AA täieliku taastumise lubadused. Tänapäeval vabastatakse nendest vanadest, piiravatest paradigmadest selles raamatus kirjeldatud murrangulise lähenemise abil tuhandeid inimesi. Chris ja Pax Prentiss toovad visionääride ja innovaatoritena uut lootust inimestele, kes on uimastitest, alkoholist või mingist käitumisest sõltuvuses.

"Sõltuvustest vabanemine" õpetab sulle, kuidas tagasilanguste, ihade ja sõltuvuskäitumisega lõpparve teha ning kannatustele punkt panna.

***

"Suurepärane abivahend kõigile neile, kes sõltuvusega hädas on ... See raamat sisaldab teavet, mis aitab teil taastumise teekonda alustada."

Dr Bernie Siegel, New York Timesi enimmüüdud raamatu "Love, Medicine & Miracles" autor