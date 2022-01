Päike ja Kuu võivad panna maakoorelaamad liikuma

Üsna üldtunnustatud on ka nähtuse seletus, et põhjuseks on soojade ainemasside liikumine maakoore all vahevöös, neid niinimetatud konvektsioonivoole ajendab aga Maa sisemine soojus, mis on osaliselt pärit planeedi moodustumise ajast, osaliselt aga tekkinud radioaktiivsete ainete lagunemise kõrvalsaadusena.