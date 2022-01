Eckhart Tolle: kehaga samastumist tuleks vätlida!

Kehaga samastumisest hoidumine ei tähenda, et jätad ta hooletusse, põlgad teda või ei hooli temast enam. Kui keha on tugev, ilus ja elujõuline, võid neid omadusi nautida ja väärtustada - kuni need kestavad. Samuti võid õige toitumise ja harjutustega keha olukorda parandada. Kui sa ei võrdsusta keha sellega, kes sa oled, ei mõjuta ilu hajumine, jõu vähenemine või kehalise puude tekkimine mingil määral sinu eneseväärtust ega identiteeti. Õigupoolest võib kujutu mõõde, teadvuse valgus keha nõrgenedes läbi hääbuva vormi kergemini särada. Keha võrdsustamine sellega, kes nad on, ei ole ainult hea või peaaegu täiusliku kehaga inimeste komme. Sama kergesti võib samastuda "probleemse" kehaga, muutes oma identiteediks ka keha ebatäiuslikkuse, haiguse või puude. Võid siis endast mõelda ja rääkida kui mõne kroonilise haiguse või puude käes "kannatajast". Nii saab ohtralt tähelepanu arstidelt ja teistelt inimestelt, kes pidevalt kinnitavad sinu mõttelist identiteeti kannataja või patsiendina. Siis klammerdud sa alateadlikult oma haiguse külge, sest sellest on saanud sinu enesetähenduse kõige tähtsam osa. Sellest on saanud järjekordne mõttevorm, millega ego võib samastuda. Kui aga ego on kord leidnud identiteedi, ei taha ta sellest loobuda. Hämmastaval kombel pole harvad juhud, kus tugevamat identiteeti otsiv ego võib ja suudab esile kutsuda haigusi, et end nende abil tugevdada.