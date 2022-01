Kas lahutada vihaselt või hoolivalt?

Kujutle, kui Su sügavamad unistused ja fantaasiad täituksid vaid seetõttu, kui sa neid väljendad õigele inimesele - oma partnerile. Kas tundub liiga lihtne, et olla tõsi? Vahel peituvadki kõige keerulisemad väljakutsed lihtsuses. Lubada endal olla sina ise ja lubada ka partneril olla tema ning väljendada ausalt seda teineteisele. Aususest algavad koige sugavamad arengud ja tervenemised- ka suhetes. Olles üksteise ja enda vastu aus tundeb kõige keerulisem ja raskem väljakutse, eriti kui endale ja üksteisele on pikka aega valetatud- enda tõelist MINA alla surutud.

Hirm, valehäbi, süütunne iseenda muutuste, olemuse ja arengu ees on pärit juba meie lapsepõlvest, kus me õppisime meie vanematelt, et tunnete väljendamine on tabu ning kannatamine on normaalsus. Me oleme juba varakult õppinud need tugevad uskumused ja mustrid oma päritolu peredest, mida me enda suhtesse kaasa kanname. Ja siis imestame, miks me ei oska ennast partnerile ilma häbita väljendada.

Jagades ja rajades elu kellegagi ja siiski tunda piinlikust, et öelda "ma vajan kallitsusi, lähedust, mõistmist ja igatsen kirgliku seksi järele"- nii mehe kui naisena, kas mitte pole vastuoluline? Emotsionaalne distansts partnerlussuhtes on VALUS. See tekib oskamatusest enda vajadusi märgata ning neid väljendada. Tekib tühimik nii iseendas kui suhtes.

Kuidas saab parter meie vajadusi rahuldada, kui me ei tea, mida me isegi vajame? Rääkimata nende välja ütlemisest - ausalt ja otse - oma partnerile. Enamus mu kliente - ma ei liiada, kui ütlen, et 99%- ütlevad, et see on piinlik. Häbi väljendada enda tundeid ja vajadusi, soove oma partnerile, kellega koos elu rajades jagasid kõige kirglikumaid iniimsemaid seksuaalseid vahekordi, ühist elupinda, ühiseid mälestusi lähedaste sopradega, pangalaene, abielu, lapsi.

Kriis on appikarje isiklike vajaduste rahuldamiseks. Kui meie vajadused on rahuldatud, siis see peegeldub ka meie lähedussuhetes. Seda ka vastupidi - kui meie emotsionaalsed vajadused on rahuldamata tulevad meis välja negatiivsed emotsioonid - pettumus, viha, kurbus. Muututakse jonnakaks ja trotslikuks. Maailma nähakse mustades värvides ja tundub lootusetu suhet parandada.

Me kardame niiväga olla tõrjutud, maha jäetud, jääda ÜKSINDA - kogu inimkonna suurim hirm. Me jääme oma hirmudesse kinni, oskamata murda läbi vanadest mustritest, et luua suhet, mida me tegelikult soovime ( enamasti me isegi ei tea mida me soovime).

Kui paarisuhe on jõudnud tasemele, kus "piim on hapu", siis on sügavalt süvenenud negatiivne pettumuslik kogemus teineteise suhtes. Selleks, et taastada suhet ja näha üksteises taas atraktiivseid omadusi on vaja TÕDE.

Olles üksteise vastu ausad, saame jouda küsimuseni- kas jääda kokku voi minna lahku- hoolivalt?

Emotsionaalselt purunevate lahkuminekute taga on EBAAUSUS ja VALED. See on "hapu piima" tase, kus hoolivus on kadunud. Andmise ja saamise tasakaal on suhtest kadunud ja näidatakse üksteisele näpuga, et SINA OLED SÜÜDI! Tegelikkuses on suhte lahkumineku taga mõlema partneri võrnde vastutus ja osalus.

MEIE SUURIM SOOV ON, ET MEID AKTSEPTEERITAKSE SELLISENA NAGU ME OLEME - Ka lahkuminekul.

Kuna lahkumineku protsess hõlmab ka leina protsessi ning sellega kaasnevaid valusaid tundeid, siis vajadus hoolivuse järele on suurem, kui kunagi varem - teha partneriga koostööd ja säästa ennast ja lapsi.

Vajadus kuulda partnerilt "Mul on kahju, et nii läks aga ma hoolin sinust, austan sind, kui minu laste emast/isast ja meie ühistest laste väga!"- viib lahkumineku protsessi pettumusest mõistmise ja hoolimise tasemele.

Seetõttu on oluline märgata ükskõik millieses lahkumineku faasis ka paar poleks, et need ebameeldivad tunded mis suhte lahku ajasid , mitmekordistuvad lahku minnes ja üksteise toetus on seejuures vajalik. Lahkuminek ei pea olema VIHANE ja KÄTTEMAKSULINE!

Lahkuminekul läbime me etappe, mille järjekord võib erineda aga need kõik läbitakse sellegipoolest.

1. Otsus lahutada - tunnistatakse suutmatust lahendada koosleu pingeid suhte jätkamiseks.

Edukas on see protsess, kui suudetakse tunnistada enda osa kooselu ebaõnnestumisel.