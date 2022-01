NÄDALA TAROSKOOP 24.-30.01 | Õhus on pinged, konfliktid ja egomängud

Nädala kaartideks on mõõkade seitse ja sauade seitse. Ees on ootamas aeg, kus inimestes kerkivad esile need teemad, millega seoses on neil omandamata õppetund. Võid tunda, et liiguksid justkui Ameerika mägedel, kus emotsioonid käivad üles ja alla. Tunned, kuidas kohati koguneb emotsioone nii palju, et neid on keeruline vaos hoida ning pole ime kui kaotadki enesevalitsuse. Või siis saad kõrvalt jälgida, kuidas sinu poolt öeldud sõnad või tehtud teod mõjutavad ümbritsevaid nii, et õhkkond muutub äärmiselt pingeliseks. Siinkohal pead endale meenutama, et sa saad tõesti ainult iseenda tundeid ja reageeringuid kontrollida. Katsu enne mõelda, kui midagi ütled või kellelegi vastad. Jää oma seisukohtadele kindlaks, kui tunned, et sul on õigus, kuid selle väljendamisel ole leebe ja viisakas.