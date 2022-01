Kadedus on vaid moondunud hirm, mis on ajendatud puudustundest

Mõnikord on kadedus nagu kirglik välgatus, mis kaob kähku. Siinkohal kõnelen aga seda tüüpi kadedusest, mis on tavalisem ja kerkib esile kusagilt sügavalt, puudustundest ajendatud mõtteviisist, mis teatab, et võitjaid saab olla vaid üks, kuna häid asju - armastust, austust, kuulsust, tunnustust, preemiaid - pole piisavalt, et neist kõigile jätkuks.

Kadedusel on samuti väga sügaval peituv juurpõhjus, mis tavaliselt põhineb võrdlemisel ja häbil. See on hoiatussignaaliks, et mingil moel ähvardab sind armastusest või staatusest ilmajäämine. Seegi tuleneb hirmust, et sa pole piisavalt hea, et sind ei armastata ega austata.

Kade meel sunnib sind keskenduma teiste edule, nii et sa ei mõtle enam enda võimalustele end teostada. Nõnda iseendast võõrandudes tunned end haavatavamalt ja nõrgemalt kui enne kadeduse esilekerkimist. See jätab endast maha pahameeletunde, et sul on midagi puudu, ja sa tahad oma valu põhjusest vabaneda.

Kui sa ei suuda hetkeks aega maha võtta ja endale tunnistada, et tunned kadedust, ning tajuda selle põhjusi, siis reageeridki äkiliselt. Vahest oled kogenud, kuidas kadedusest ajendatud käitumine põhjustab jõulisi reaktsioone teisteski, tuues kaasa inimestevahelist hirmu, vajaduste rõhutamist, segadust ja viha, kuni miski murdub, laguneb või saab avalikuks tehtud.

Üheks viisiks, kuidas kadedusega tegelda, on seda vaadelda infokandjana, ebamugava vihjena selle kohta, kuhu peaksid suunama oma kaastundliku tähelepanu, enne kui tungid sügavamale, tunnistad oma hirmu ja asendad selle.

/.../

Kadeduse puhul on kõige raskem see, et see vähendab kähku mõtteselgust. Aga anna endale veidi ruumi rahuneda ja taltuda, enne kui hakkad uurima, mis sel hetkel tegelikult toimus. Ole endaga leebe ja ära ürita enda üle kohut mõista. Kindlasti on kasulik olla kestvalt tähelepanelik, et märgata, millal ja kuidas kadedus esile kerkib.

Katkend on pärit kirjastuselt Pilgrim välja antud dr Pippa Grangre raamatust "Hirmudest vabanemine".