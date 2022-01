KUULA ALKEEMIA PODCASTI! Anneli Urge "Teraapilised vestlused"| Holistilise regressiooni terapeut Heili Laido: "Ma soovin, et inimesed elaksid paremini!"

Heili Laido Foto: erakogu

Alkeemia Podcasti külaline - suurte kogemustega psühholoog, koolitaja, holistilise regressiooni terapeut ja armastatud õppejõud Heili Laido, teeb oma igapäevast tööd suure rõõmuga. Teda motiveerib siiras huvi inimese ja tema elukäigu vastu. Kogenud terapeudina ei nõusta ta oma kliente, vaid usub ja usaldab, et inimene taipab ise, kuidas keerulistest olukordadest väärikalt välja tulla. Kõige olulisem on tunda iseennast, mida soovitas juba Delfi Oraakel ja teadvustada, et meil on alati õigus valida. Valida saame ka oma tundeid ja reaktsioone ja seda, mis infot me endale sisse kallame. Kuigi inimestele võib tunduda, et enesega tegelemiseks aega napib, on objektiivselt kõigil aega siiski piisavalt. Oluline on see, kuhu oma tähelepanu suuname, sest sinna, kuhu läheb tähelepanu, läheb ka energia.