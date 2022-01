Alkeemia lugemisnurk | Kuidas aru saada, et teil on sõltuvus?

Kuidas aru saada, et teil on sõltuvus? Mõned inimesed arutlevad endamisi, kas neil on sõltuvus või mitte. Seda saab testida järgmiselt: kui te suudate pikemaks ajaks teatud ainete kasutamisest või sõltuvuskäitumisest seda taga igatsemata loobuda, siis te ei ole sõltuvuses. Teil on sõltuvus vaid sel juhul, kui te ei saa loobuda ilma füüsiliste või psühholoogiliste kannatusteta (teil esineb ebameeldivaid psüühilisi või füüsilisi võõrutusnähtusid) või kui te loobute ja teil tekib tagasilangus.

Lihtsaim viis kindlaks teha, kas olete sõltuvusse sattunud või mitte, on proovida sõltuvuskäitumisest loobuda. Kui teil on raske ainetest või teatud tüüpi käitumisest hoiduda, siis olete neist sõltuv. Mõned inimesed on võimelised sõltuvust tekitavatest ainetest loobuma, kuid neil esineb ikkagi sõltlase tunnuseid. Võib-olla olete kuulnud terminit "kuivalt joobes" (ingl k dry drunk). See tähendab, et inimene enam ei tarvita ega kuritarvita alkoholi, kuid tal esineb endiselt alkohoolikutele iseloomulikke jooni nagu viha, depressioon, unetus, ärrituvus, valetamine, emotsionaalne eemalolek ja kättesaamatus, madal enesehinnang. Inimene eitab oma olukorda ning tema käitumises esineb ebaküpsust, ebakindlust, ärevust ja muud liiki normi piire ületavat emotsionaalset käitumist.

Sama võib juhtuda teiste sõltlastega - nad ei pruugi enam sõltuvusaineid kuritarvitada, kuid neil esineb ikkagi sõltlase tunnuseid, millest enamik on samad nagu alkohoolikul. Selliseid sümptomeid me näeme oma klientide puhul siis, kui nad on küll uimastite või alkoholi tarvitamise lõpetanud, kuid pole veel oma sõltuvuse põhjuseni jõudnud.