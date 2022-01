Alexis Varnum: pinnale kerkib kõik, mis on varjatud ja allasurutud

Transformatsiooni protsessid on imelised, Sinu keha ja hing räägivad sellest, et sa soovid vabaneda vanadest mustritest, solvumistest, vanadest elu normidest, materiaalsetest mängudest ja rollidest. Sa ei saa oma hinge kuulata, kui sa ikka veel mõtled paljude asjade kohta, et "sa pead!". Sa pole niisama siia sellel ajal sündinud, sa oled valinud läbida transformatsiooni!

Transformatsioon vabastab sind kõikidest hirmudest ja piirangutest. Luba sellel toimuda, ära riidle endaga, ära nõua, ära endast keeldu siis kui mõistad, et on halb olla, aga põhjus puudub. Ole hoolitsev enda suhtes, õpi ennast kuulama.

Kõik need muutused panevad ennast kuulama ja märkama oma keha. On aeg vabaneda seiskunud emotsioonidest, oma mõistuse kontrollist ja teiste inimeste hinnangutest. Tuleb vabaneda vanadest illusioonidest, mõista kui kaua oled endale valetanud, ennast mitte kuulanud.

Sees kõik keeb ja Sa ei saa enam elada nii nagu varem. Tahaksin toetada neid, kes alles elavad läbi transformatsiooni protsesse. Praegu võivad füüsilised valud, mäluprobleemid, unetus, peavalud, südame rütmihäired, valud rinnus, mis on seotud südametšakraga. Kehatemperatuur võib muutuda, muutub ka ajataju, kuid sellised seisundid on ajutised ja ei kesta kaua.

Tunded võivad olla positiivsed ja rõõmsad, kuid samas võivad olla ka kohati ebaadekvaatsed, vahest võid plahvatada, nutta, olla julm ja vihane, kuid just see on uks enda vastuvõtmiseks. Oeks hea endale tunnistada: Jah, praegu ma olen selline, aga olen sellest hoolimata imeline ja unikaalne. Selline suhtumine aitab olla jälgija.Tigedus, viha ja ärritus ei näita, et Sa oled halb, teed vigu või valesid valikud, see räägib sellest, et tahad vabaneda vanadest kogemusest.

Praegu ei tasu hakata otsima ratsionaalset seletust sellele, mis sinuga toimub või kas sa oled samasugune nagu teised. Lihtsalt need, kes on transformatsiooni protsessi alguses, hakkavad uue pilguga oma elu ja ka füüsilist olemust vaatama. Seega pole mõtet ennast ja teisi kriitiliselt hinnata. Parem on aktsepteerida, et Sa omad õigust oma kõikidele emotsioonidele, hoolimata sellest, mida Sa hetkel tunned.

Inimesed on harjunud keskenduma oma askeldusele, muretsemisele, vajadustele ja sellele, mis on elust puudu. Praegu aga on tähtis olla vastuvõtmises, olla vaba hinnangutest ja olla kooskõlas iseendaga. Sa pead uskuma, et kõik toimuv möödub.

Paljud vanad mustrid on juba lahustunud ja kadunud. Ainult armastus on energia, mis läheb meiega koos uude ajastusse ja aitab kohaneda kehal uute energiatega. Kui Sinu keha praegu tunneb transformatsiooni sümptomeid, siis tea, et armastuse energia muudab Sind, puhastab ja sa saad vabaneda vanast, mis enam Sind ei toeta.

Võib olla olles selles protsessis Sa kuuled enda sisemist häält, mis ütleb, et kõik on õige ja nii peabki, aga mõistus ütleb, et midagi on viga, nii ei pea olema. Küsimus pole selles, et Sa pead kannatama. Kui Sa ennast ei võta vastu sellises seisundis, siis Sa võitled iseendaga. Kuid hooliv ja armastav suhtumine endasse aitab. Mõistmine, et jah valutab, jah praegu on halb olla, jah olen tige, ärritunud ja väsinud! Pole vaja endale tõestada, et peab olema nii nagu enne, sellega Sa vaid süvendad oma seisundit.

Praegu saavuvad maale energiad, mis pole enam kooskõlas keha vana seisundiga ja need peegeldavad meie oskust armastada. Need inimesed, kes pole endale ega oma vanematele andestanud ning kes süüdistavad teisi või mõistavad ümbritsevaid hukka, elavad praegust aega väga raskelt üle.

Kergemini transformeeruvad need, kellel on ehk küll tavaline elu, kuid kes oskavad olla tänulikud endale, elule, inimestele, sest nende Hing on vaba.

Transformatsion on ka tõe hetk, milles saab mõista, et võib olla vaimne areng on Sinu järjekordne illusioon. Vaimsus puudub seal, kus puudub inimeste ja enda aktsepteerimine. Praegu kõik illusioonid hävivad ja seega Sa saad enda ümber näha inimesi, kes mõistavad elu sügavust ja targalt aktsepteerivat toimuvat. Kuid Sa saad märgata ka agressiivsust, sallimatust, tigedust inimestel, keda pidasid vaimseks autoriteetideks. Aeg on selline, et pinnale kerkib kõik, mis on inimeses varjatud.