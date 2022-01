Pereterapeut Katrin Saali Saul: Aja, raha ning energia jagamine kärgperes

Foto: depositphotos.com

Kuidas jagada oma aega, energiat, tähelepanu ja raha nii, et kõik oleksid rahul? Kui paar tuleb selle väljakutsega toime, tulevad nad tõenäoselt toime ka kõige muuga. Iga paari kasutuses on elulised ressursid - aeg, energia, keskendunud tähelepanu ja raha. Kui mingi ressurss on piiratud, eeldab selle kasutamine läbimõeldust ning võimet seada prioriteete, kuhu seda suunata. Iga suhe vajab neid ressursse. Et suhe, olgu ta siis partneriga või lapsega, õitseks, on vaja sinna investeerida aega, energiat ja tähelepanu. Enamasti ka mateeriat raha ja asjade näol. Kinnitada, et keegi on mulle väga tähtis, aga samas talle üldse aega, tähelepanu või energiat mitte pühendada on silmakirjalik. Kui ressurssi on piiramatult, võib seda mõnuga jagada. Kui seda aga napib (või vähemalt tundub, et napib), tekib inimestel selle jagamisel kadedus, kirjutab Katrin Saali Saul oma raamatus "Kärgpere käsiraamat".