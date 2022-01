Saturni kuu Mimase pinna all võib olla meri

Ameerika teadlased väidavad, et jääaluse mere olemasolule viitab Mimase kerge kõikumine orbiidil. Kõikumist ehk libratsiooni mõõtis omal ajal Saturni süsteemis tiirelnud kosmosesond Cassini.

Alyssa Rhoden Southwesti Teadusinstituudist ja ta kolleegid on nüüd neid mõõtmisi põhjalikumalt analüüsinud ja annavad oma mõtetest teada ajakirjas Icarus .

Mudel näitas, et soojust tekib arvatavasti piisavalt selleks, et hoida jääkatte alust merd põhjani külmumast, kuid siiski nii vähe, et mere pinnal saaks püsida paks jää. Mudeli järgi tundub jääkatte paksus olevat 24-31 kilomeetrit.

Loe täispikkuses artiklit lehelt Novaator.err.ee

Loe lisaks: Suured kokkupõrked muutsid Veenuse ajalugu

Ilmaruum hävitab astronautide punaliblesid

Uskumatu lugu: Kohtumine olendiga teiselt planeedilt