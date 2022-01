Naiseliku veetluse imeline jõud

Foto: depositphotos.com

Sinu veetlusjõud on võrreldamatu. Naiselik energia on kõige tugevama külgetõmbega jõud maakeral. Ja paljude meeste meelest on just sinu naiselik seksuaalenergia kõige vastupandamatum. Sa tead, et suudad mässida mehe ümber sõrme, kui pakud talle oma naiselikku seksuaalenergiat ja tõmbad teda oma mõjuvälja. Sa saad kasutada seda jõudu enda hüvanguks, et saada mehelt seda, mida tahad. Aga sul on võimalik ka oma veetlusjõud miinimumini viia, kuna tunned, et pole aus mehega manipuleerida; vahest tunned, et iga inimene vastutab enda eest ja sina peaksid elus saama seda, mida tahad, enda maskuliinsust kasutades, mitte meelitama meest sulle midagi meelepärast tegema. Ent kui su armastus kasvab kõikehõlmavaks, saad kasutada oma vastupandamatut veetlusjõudu selleks, et võimendada elavat armastust kõigi elusolendite südames.