Mees! Need on 7 viga, mida sa kindlasti naistega suheldes teha ei tohi

Foto: depositphotos.com

Naine näeb päevas sadu reklaame, mis kõik ütlevad, milline ta keha olema peaks. Harva, kui ta ise moetööstuse ja meelelahutusmaailma poolt põlistatud ilustandarditele vastab. Anna talle teada, et ta on ilus just sellisena, nagu ta on. Naise suhe oma kehasse on habras ning isegi üks "nali“ või õel kommentaar ta kaalu, suuruse või atraktiivsuse kohta haavab teda sügavalt. Tõelised mehed ei kritiseeri iialgi naise keha.