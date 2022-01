Astroloog Katrin Haiba: kiigates taevakaarte jalad tugevalt maas - mida toob 2022. aasta?

Suvist kiiret kasvulainet toetab ka Uraani ja Põhjasõlme täpne joondumine praktilises Sõnni märgis 26. juulil. Põhjasõlm ja Lõunasõlm on sodiaagi punktid, kus Päike, Maa ja Kuu täpselt ühele teljele joonduvad, moodustades kuu- ja päikesevarjutusi. See telg näitab meile antud perioodi optimaalse arengu trajektoori: kus on kõige viljakamad uuendused ja kus tuleb kõige tõsisemat vana taaga puhastustööd teha. Põhjasõlm, mis on justkui kompassinõel, mis ideaalset liikumissuunda näitab, on 2022. aastal Sõnni märgis, mis esindab stabiilset Maa elemendi energiat. Sõnn on kevadise õitsemise, Maaema ürgse kasvatava jõu märk. Sõnn oskab nautida maise elu lihtsaid rõõme: armsa inimese või lemmiklooma pehmet puudutust, maitsva söögi jõudu andvat mõnu, kodukandi looduse igapäevast ilu. Just selline eluterve lihtsus ja maalähedus on see, mis meid 2022 aastal kõige enam arendab ja toidab.