Ilmaruum hävitab astronautide punaliblesid

Inimkeha pole arenenud kosmoses toime tulema ja seda kinnitab ka meie veri . Pikemate kosmoselähetuste algusest saati on teadlased täheldanud astronautidel kummalist ja katkematut vere punaliblede kadu, vahendab ScienceAlert .

Kosmoseaneemiaks nimetatud nähtus jäi uurijatele seni mõistatuseks. Osa asjatundjate sõnul tekib aneemia ehk verevaesus inimesel vaid ajutiselt, kuniks kehal on vaja kaaluta oleku mõju kehavedelikele tasakaalustada. Nüüd osutab uus uuring, et tegu on pikema ja laastavama mehhanismiga.