Sa ise vastutad täielikult oma elu eest

Kui inimene ei ole mingi asjaga oma elus rahul, siis ta saab küsida enda käest, kuidas ta saaks seda ümber luua, et ta oleks sellega rahul. Siin ei ole tähtis, kas see on seotud valitsusega, kas see on seotud lihtsalt tänavate korrastamisega, vaid kui sa soovid midagi muuta, siis sa muudad seda ja see tähendabki, et sa vastutad enda elu eest 100% ise. Mitte keegi teine, mitte ükski teine inimene ega institutsioon ega süsteem ei vastuta meie elu eest.

Väga sageli kipuvad inimesed minema ohvrirolli, kuna neil on tunne, et nemad ei saa seda või teist olukorda muuta. Tegelikult saab kõike muuta, kui on soovi. Alustada saab enda suhtumise muutmisest - näha olukordades lahendamist vajavaid ülesandeid, mitte takistusi. Absoluutselt iga olukorda on võimalik vaadelda, leides lahendusi. Selles seisnebki see erinevus nende inimeste, kes vastutavad oma elu eest, ja nende vahel, kes ei taha 100% vastutust võtta.

Igal inimesel kaasneb oma elu eest 100-protsendilise vastutuse võtmisega väga suur vaimne areng, sest nüüd ei suuna ta enam vastutust harjumuspäraselt kellelegi teisele. Selle lause ilmestamiseks võiks igaüks mõelda näiteks oma eilse päeva peale ja mõelda, kas ta päeva jooksul korrakski mõtles, et näe, see asi on halvasti, aga selles on süüdi keegi teine.

Näiteks kui kõnniteed on libedad, saadakse tihti pahaseks või vihaseks, et kojamees pole käinud. Näiteks kui istun autoga ummikus, tekib mõte, et need teised autod siin on kuidagi selles süüdi. Või näiteks ma sain kehva palga - küll ikka see ettevõtte juht on kehv, et ta ei maksa rohkem palka. Absoluutselt kõige puhul, millega me elus rahul ei ole - oma rahulolematuse eest me vastutame 100% ise - ja siin ongi see teadvustamise koht, kas me tahame jätkuvalt mängida seda mängu, et vastutavad justkui teised või võtame ise oma elu eest täieliku vastutuse.