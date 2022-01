KUULA ALKEEMIA PODCASTI | Nõustaja Kaja Heinsalu: "Sõltuvus on haigus, mis võib tabada igaüht!"

Kaja Heinsalu on sõltuvusnõustaja, kes koos Neeme Rauaga pani kokku väga kaasahaarava ning maailmapilti avardava raamatu "Kainus". Otsekohesed jutuajamised annavad lugejale võimaluse oma probleemidele selgelt otsa vaadata, paranemisprotsessi plaanida ja ellu viima hakata.

Kui tõsine probleem on sõltuvused Eestis?

Kahjuks ma pean ütlema, et Eestis ei ole peret, keda see suuremal või vähemal määral ei oleks puudutanud. Kõige levinum on kindlasti alkoholi- ja uimastisõltuvus, kuid sõltuvus on palju laiem teema. Inimesed on sõltuvuses ka näiteks mõnest teisest inimesest ning tänapäeva nutimaailmas on sõltuvus meediast. Veel on muidugi sõltuvus toidust ja nikotiinisõltuvus. Kokkuvõtvalt võiks öelda, et kõik, mida me teeme kinnismõtteliselt ja mis hakkab meie elu juhtima on sõltuvus, mis kahjustab inimese elu.

Aga kust läheb piir? Kust algab sõltuvus? Tegelikult me sünnime siia maailma juba sõltuvatena - sõltuvatena oma emast. Muidu me ei jääks isegi ellu. Seega ei saa öelda, et peaks olema nii, et kohe üldse mitte kellestki ega millestki ei sõltu. See pole ka päris terve suhtumine. Kui sõltumine hakkab aga inimest kahjustama ja võtma üle tema mõtteid, tema käitumist ja tema valikuid, ja ei vii teda elus enam edasi, vaid pärsib olulisi eluvaldkondi ning mõjutab tema tunde ja mõttemaailma, mõjutab tema sotsiaalseid suhteid ja mõjub kahjustavalt vaimses plaanis, siis on halb.

Sõltuvusele ei saa lähenda nii, et kui mul on mingi asjaga probleem ja ma olen sõltuvuses aga ma ei tee enam seda, siis ongi probleem lahendatud. See on ainult killuke sellest. Ei saa läheneda ainult tegevuse- või ainekeskselt. See, et inimene üldse sõltuvusse jääb, sealt tuleb otsida, et mis rahuldamata vajadust ta on hakanud sellega rahuldama. Kusagil on puudujääk, mida ta siis vastavalt sõltuvusliku tegevuse või ainega hakkab kompenseerima, et saada seda heaolu ja rahulolu tunnet, mis tal on puudu.