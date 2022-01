NÄDALA TAROSKOOP 17.01-23.01 | Tegeled piirangutest vabanemisega, mis takistavad sul elus edasi liikumast

Nädala kaartideks mõõkade äss ja saatan. Kui sinu elus on olnud teemad, mille tõttu oled tundnud, et justkui sinu jõud ja otsustusvõime on ära antud või kellegi teise käes, siis nüüd näed lõpuks kõigest väljapääsu. Sulle avanevad uued ideed ja võimalused. Märkad nüüd, et sa saad ja suudad oma elu muuta, kui vaid iseendasse usud.

Armastuse ja suhete osas on sel nädalal aeg märgata, mis on need teemad, mis sind häirivad või takistavad. Kui oled jäänud kinni mingisse mustrisse, või sa ei tunne end enam oma käesolevas olukorras hästi, siis just nüüd hakkad sa tähele panema märke, mis lasevad sul näha lahendusi oma probleemile. Selleks, et saabuks läbimurre, pead sa olema eelkõige aus iseenda vastu. Tunneta, mis on see, millega sa rahul ei ole. Kõik emotsioonid, mis end sulle ilmutavad, on sõnumitoojad, ära suru midagi alla, vaid jälgi tähelepanelikult ja mõtle läbi, miks üht või teist tunnet koged. Praegu võivad päevavalgele tulla ka suhtes olevad ebakõlad ja ebaausused. Ainus tee sellest läbi minna on uskudes, et iga asi saabub omal ajal ja miski siin elus ei juhtu niisama.