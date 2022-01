Selle aasta esimene Täiskuu on 18. jaanuaril kell 1:49 Päikesega Kaljukitse ja Kuuga Vähi märgis

Õhus võib olla raskustunnet ja võibolla pead tegema teadlikke jõupingutusi, et raputada maha kõik see, mis tundub lämmatav või jõuetuks tegev. Lihtne viis endas tekkivaid pingeid ja rahutust leevendada on näiteks aegajalt püsti tõusta ja oma keha üleni läbi raputada.

Vähi egiidi all toimub vabanemine suuresti läbi tunnete, mistõttu tasub nüüd võtta enesele aega ja lubada endal oma tundeid tunda. Vabanemine võib toimuda ka läbi loominguliste tegevuste, nutmise, naermise või higistamise, seega on sel ajal hea mõte maalida, mediteerida, tantsida, laulda ja käia saunas ning nautida ohtralt kõikvõimalikke veeprotseduure. Vähile on eluliselt vajalik, et energia voolaks. Vabanemise tagajärjel jõuame tundmuseni, et midagi suurt me eludes on lõpule jõudnud. See toob kaasa suure kergenduse ja rahulolutunde, millega kaasneb selgus ja rahu.

Täiskuu energiad vabastavad meid mugavustsooni letargiast, raputavad meie sisemised ja võibolla ka kehalised süsteemid läbi ja sõelale jääb vaid jatkusuutlik ja edasiviiv. Lappama läinud illusioonid lahustatakse ja hajunud tähelepanu tuuakse tagasi kehasse, isiklikku ruumi, praegusesse hetke, teadvustamaks olukorda sellisena nagu see on. Olevikuhetke sügavalt teadvustades avanevad uued vaatepunktid ja võimalused. Nüüd on lihtsam näha suuremat pilti ja oma kohta selles, tunda end osana tervikust ning tajuda oma tõelist teed ja hingekutset.

Kõik läheb hästi, kui usaldad ennast, oma intuitsiooni ja väge. See on kutse osaleda täiel rinnal kollektiivsetes uuenemistsüklites, õppida püsima pidevalt oma väeseisundis, võimalus saavutada märkimisväärne teadlikkus läbi otsustamise ja häälestumise isikliku ja ühise hüve ühendamisele oma elus.