Kuidas teha vasakukäelise lapse elu lihtsamaks? Mida märgata?

Lõikamine on lihtne tegevus, aga paljudel vasakukäelistel see ei õnnestu, kui nad püüavad lõigata paremakäeliste kääridega. Sama juhtub vastupidi, kui paremakäeline püüab vasakukäeliste kääridega lõigata. Õnneks on ka meil praegu kauplustes saadaval vasakukäeliste kääre, mille lõiketerad on vastupidi paremakäeliste kääridele. Vasakukäelisele disainitud kääride puhul sobituvad lõiketerad täpselt lõikejoonele, mistõttu on täpse lõike saavutamine väga lihtne, käsi on lõõgastunud, ei valu ega ärritust ega tunnet, et ma ei saagi hakkama. Kui teie vasakukäeline laps näeb kõvasti vaeva, et lõigata korralikult tavaliste kääridega ja see ei taha kuidagi õnnestuda, süüdistab ta ebaõnnestumises kõigepealt iseennast mitte kääre, mõeldes, et tema ei ole lõikamises osav ja püüab edaspidi vältida tegevusi, mille sooritamiseks on vaja kääre. Muidugi tuleb ka siin ette, et on parema ja halvema kvaliteediga kääre, neid peab kaupluses lihtsalt proovima. Kääridega lõikamise nippi ei valda kooli tulles ka paljud paremakäelised lapsed. Seda oleks soovitav kodus ja lasteaias harjutada. Lapsed püüavad lõigata kääri otstega, selle asemel et asetada paber lõiketerade ristumise kohale. Nii lõigates juhib käsi korralikult kääre ja käehaare on tugevam. Alati aga ei päästa vasakukäelist last ka vasakukäeliste käärid - minul näiteks ei tule see sugugi välja, võib-olla sellepärast, et kääridega lõikamist noores eas õppides olid paremakäeliste käärid ainus võimalus. Mul on oma nipp, kui käärid minu käes ei tööta, keeran need lihtsalt teisipidi ja lõikavad küll.