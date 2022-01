Harjuta armastavat heatahtlikkust teiste vastu

Kui mõtled oma partnerist, sõbrast ja teistest armastava heatahtlikkusega, on sel mitu head tulemust. Sa näed inimest teisiti ja oskad teda tervikuna hinnata, keskendumata tema puudustele. See suurendab kannatlikkust ja soodustab üksteisemõistmist. See vähendab ka sinu ärevust, kuna sa ei keskendu enam enda või tema probleemidele.

Ärevus väheneb veelgi, kui sa õpid oma sõbra või partneri väärtust tunnustama. Kui sa näed, et sina ja teised olete mõndagi väärt, kõigist puudustest hoolimata, siis on palju lihtsam omavahel suhelda. Ärevus hakkab iseenesest nõrgenema, kui armastav heatahtlikkus saab meile vaateviisina omaseks.

Armastust ja heatahtlikkust väljendavaid afirmatsioone võid kasutada ka teiste su ellu kuuluvate inimeste puhul, just nagu sa kasutad neid enda puhul. Tõelised armastust ja heatahtlikkust väljendavad afirmatsioonid peakski hõlmama sind ennast, teisi sinu elus, ja kogu maailma. Sa võid need üles kirjutada ja neid käepärast hoida. Mõned inimesed hoiavad neid kaarte oma autos, et neid saaks lugeda valgusfoori taga seistes; teised hoiavad neid mingis ruumis, kus nad tihti viibivad. Seda nimekirja võib pidada ka telefonis. Tähtis on see, et sa hoiaksid neid kohas, kust sa saad neid iga päev kasutada.

Järgmised armastust ja heatahtlikkust väljendavad afirmatsioonid aitavad sul nimekirjaga algust teha. Sõnasta need nii, et need hõlmaksid nii sind ennast kui ka teisi.

• Olgu mu partner endaga rahujalal.

• Olgu tal minuga koos olles mugav.

• Olgu talle selge, kui tähtis ta minu jaoks on.

• Olgu ta muredest prii.

• Olgu ta vaba hirmust, et tema üle kohut mõistetakse. Olgu sa valmis tajuma ennast ja teisi armastuse ja heatahtlikkusega, ning tundku sa meelerahu, mitte ärevust.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Tanya J. Petersoni raamatust "101 viisi, kuidas vähendada ärevust".