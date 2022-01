Kurtmine ja halvakspanu: millele reageerid teistes, seda tugevdad eneses

Mõnikord tuleb astuda praktilisi samme, kaitsmaks end sügavalt ebateadlike inimeste eest. Seda saab teha neid oma vaenlasteks muutmata. Kuid su parimaks kaitseks on siiski teadlikkus. Kellestki saab vaenlane, kui isikustad ebateadlikkuse, milleks on ego. Reageerimata jätmine pole mitte nõrkus, vaid tugevus. Teisiti öeldes on reageerimata jätmise puhul tegu andestamisega . Andestada tähendab mööda vaadata, õigemini läbi vaadata. Sa vaatad läbi ego, et näha igas inimolendis tema põhiolemusena leiduvat meelteselgust.

Egole ei meeldi kurta ega tunda halvakspanu mitte ainult teiste inimeste, vaid ka olukordade suhtes. Olukorraga saab käituda nagu inimesega - muuta ta vaenlaseks. Tagamõtteks on alati: nii ei tohiks juhtuda, ma ei taha siin olla, ma ei taha seda teha, mind koheldakse ülekohtuselt. Ja ego suurimaks vaenlaseks on muidugi olevikuhetk ehk elu ise . Kurtmist ei tohi segamini ajada veast või ebakohast teada andmisega - seda tehakse millegi heastamiseks. Ning kurtmisest loobumine ei pea tähendama kehva kvaliteedi või käitumisega leppimist. Ei ole egoistlik öelda restoranis kelnerile, et supp on külm ja vajab soendamist - kui jääd neutraalsete faktide juurde. "Kuidas te julgete mulle külma suppi serveerida ..." See on kurtmine. Selles sisaldub "mina", kellele meeldib end isiklikult külmast supist solvatuna tunda ja kes püüab olukorrast viimast võtta, "mina", kellele meeldib teiste eksimustele tähelepanu juhtida.

Kurtmine on ego, mitte muutuse teenistuses. Mõnikord on selge, et ego ei soovigi muutust, vaid tahab kurtmist jätkata. Proovi seda häält oma peas tabada, õigemini märgata, võibolla samal hetkel, kui see millegi üle kurdab, ning mõista selle tõelist olemust: see on ego hääl, lihtsalt tingitud mõttemuster, üks mõte. Kui märkad häält, siis taipad, et sa ise pole mitte see hääl, vaid keegi, kes on häälest teadlik. Õigemini teadlikkus, mis on häälest teadlik. Taustal on teadlikkus. Esiplaanil on hääl, mõtleja. Nii vabaned sa egost, vabaned täheldamata mõttemeelest. Hetkest, mil saad teadlikuks egost eneses, pole see tõtt-öelda enam ego, vaid lihtsalt vana, tingitud mõttemuster.