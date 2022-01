Nutiseadmete ees veedetud aeg jätkab tormilist kasvu

Mäng on tekitanud paljudele ootamatult tööd ja muid elu segavaid sõltuvusnähte. Selle edu tuli selle autorile Josh Wardle'ile üllatusena, sest see ilmus juba oktoobris. Aasta lõpus lisas ta sellele võimaluse jagada oma tulemust või seisu teistega, mispeale muutus mängunakkus pandeemiaks.