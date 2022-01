14. jaanuar on taliharjapäev: kui saab päikest näha, siis on mehed aasta jooksul terved ja tublid!

Täna on taliharjapäev, mille tähistamine toob tervist ja õnne eelkõige meestele, aga ka seakasvatajatele ja ka tervele perele. Kui täna paistab niigi palju päikest, et mees jõuab ratsahobuse selga hüpata, on eeloleval aastal mehed terved ja tublid, vahendab Maavald.ee.