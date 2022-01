IMELINE! Need on kolm sodiaagimärki, kelle armuelu saab aastal 2022 sisse täiesti uue hingamise!

See aasta ei too ainult armumist või kohtinguid, vaid ka tõsiseid pühendunud suhteid. Seda seetõttu, et Jupiter veedab suurema osa aastast sinu seitsmendas majas, aidates sul näha avardumist ja õnne selles oma eluvaldkonnas.

2022 aasta toob õnne armastuses (enam pole vaja pisaraid valada), pühendunud suhteid ja tõelist nägemist, mis oli kõige varem juhtunu eesmärk. Suhted muutuvad tõsisemaks aprilli alguses, kui näed, et õnn, mida tunned, on siin, et jääda.

Võid saada lõpuks kõik, mida oled alati soovinud, isegi kui see pole inimeselt, kellelt sa seda saada lootsid. See aasta tähistab sinu suhetes suurt muutuste aega.

Kuna Jupiter on sinu viiendas, rõõmu ja armastuse majas suurema osa 2022. aastast, tähendab see, et see aasta on tegelikult tasu kogu töö eest, mida oled varasemalt teinud. See ei pruugi välja näha nii, nagu sa arvasid või ootasid, kuid ometi toob kõik saabuv palju õnnetunnet ja armastust.

Samal ajal kui mõtlesid, kui kaua sul on vaja sama õppetundi õppida, kasvatasid tegelikult oma enesehinnangut nii palju, et tunned, kuidas sel aastal ei saa enam asju vaadata vana pilguga. Sa pole enam see inimene, kes olid varem.

Võib-olla tundsid, et oled 2021. aastal läbi elanud väga keerulise aja, kuid see on olnud nii ainult sellepärast, et see pidi sind 2022. aastaks ette valmistama.

Need on kolm sodiaagimärki, kelle jaoks alanud aasta toob õnne ja edu armuasjades juba alates jaanuarist:

Aasta algus toob kaasa paljude jaoks uue lootuse. Kui oldi armastuses pettunud ja ei usutud, et elul võib midagi ilusat veel varuks olla, siis nüüd tasub olla valmis positiivseteks üllatusteks. Alanud aasta aitab meil neid suuri elumuutusi ellu viia, kuid ilma tavapärase draama ja kaoseta. Meie jaoks on see kingitus, aga ka märk sellest, et me ei saa ega tohi neid suuri muutusi edasi lükata mõeldes, et tulevikus tuleb aeg, mil kõik see nõuab vähem tööd. Praegu tasub olla julge ja riskida. Sind ootab õnn seal, kust sa seda poleks osanud oodata.

Jupiter liigub läbi romantiliste Kalade, nii et sa ei leia armastuses mitte ainult õnne, vaid see õnn on ka kestev. Ära muretse, kui see tundub liiga hea, et tõsi olla, see on osa Kalade võlust.

Sa saad oma ellu armastuse, millest oled alati unistanud, kuid ei osanud tegelikult lootagi, et see võib saada tõelisuseks. Ehkki võid proovida püüda seda loogiliselt seletada, tee endale teene ja lase lahti sellest, kuidas oled varem armastusele lähenenud, et sa ei jätaks end maagiast ilma.

See on aasta, mil sul tuleb varasemast rohkem harjutada vooluga kaasas käimist ja mõista, et kuigi võid püüda kontrollida teisi oma eluvaldkondi, ei saa sa tegelikult armastust kontrollida. Õnn ja suured tunded ei pruugi tulla õigel ajal või sellises pakendis, nagu lootsid, kuid see ei tähenda, et see ikka täpselt perfektsel ajal kohale ei jõuaks.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Tihtipeale arvatakse, et sa oled pigem seiklushimuline, kui pühendunud, kuid fakt on see, et tegelikult vajad sa oma ellu mõlemat. Sa ei pea valima pühendumise või partneri vahel, kes soovib aidata sul maailma näha ja avastada.

Sa ei pea tegelikult leppima millegi vähemaga, kuna see täiuslik õnn tundub kättesaamatu või liiga hämmastav. Ära mõtle üle ega proovi asju ratsionaliseeruda, sest see võib rikkuda isegi kõige hämmastavama armastuse.

Kui Jupiter veedab sel aastal aega Jääras ja jõuab sinu viiendasse, naudingute ja armastuse majja, võid oodata elufaasi, kus sul on tegelikult nii pühendumust kui ka seiklusi.

See on sinu kui Amburi jaoks ülim ravim ja see võib kesta igavesti. Varjutuse tsükli lõpetamine detsembris tähendab, et minevik on nüüd kindlalt selja taga, kuni sul endal on julgust see sinnapaika jätta.

Hetk, mil hakkad nägema ja uskuma, et täiuslik armastus, seiklused ja maailma avastamine kõik koos on võimalik, on aeg, mil mõistad, et õnn ja universum on sinu poolel. Igavene armastus saab end ilmutada alles siis, kui oled sisemiselt valmis seda vastu võtma.