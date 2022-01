Uskumatu lugu: Kohtumine olendiga teiselt planeedilt

Kui ma olin teda pealaest jalatallani silmitsenud, andis ta mulle teadmise, et temasugune on elustruktuur, kes on kõige paremini kohandatud nende planeedi tingimustele. Ta pea ülaosa oli oluliselt laiem kui meil. Ajumaht pidi olema meie omast kaks korda suurem ja nad pidid kasutama sellest enamikku. Mõtte ja teatud kiirguse kaudu pidid nad suutma sooritada mõningaid asju, mida me ei oska isegi kujutleda. Kuna ta pea ja kael olid täielikult klaaskiivri all, sain ma teda päris üksikasjalikult vaadelda. Ta pea oli kaetud madala karusnahka, heledat piibrinahka meenutava karvaga. Silmad olid imeliselt ilusad, suuremad, veidi vidukil, välised nurgad ülespoole, ja ulatusid natuke külgedele, sarnanedes pigem kassisilmadega. Meie silmavalgete osa oli tal hele pähklipruun. Silmaterad meenutasid meie omi, kuid olid rohelised sinaka läikega ja pupillid olid mustad punktid, mis muutusid aeg-ajalt ovaalseteks piludeks. Ka nina oli väga väike nagu kassil. Huuled olid väikesed ja kitsad ning kui ma teda silmitsesin, siis nii naljakas kui see ka pole, meenus mulle Greta Garbo. Kui ta naeris või naeratas, ei paistnud üksikud hambad, vaid kaks väga valget hammaste rida. Ta ütles, et neil ei ole lõikehammaste vajadust, kuna nad ei ole lihasööjad. Ta ütles, et meie oleme tegelikult looma kehaga. Nende toit on puu- ja juurviljad ja terad. Ta lisas, et neis on energiasalvestid ja neil pole haigusi. Olendi nahk oli pehme ja klaar ning oliivrohelise varjundiga. Kui ta pööras pead, ei olnud kaelal märgata ühtki kurrutist. Tahtsin küsida, mis tingib oliivrohelise varjundi, ja ta vastas, et värvuse magnetiline koostis ei ole siin sama mis neil ja seetõttu ma ei näe nende tõelist värvi. Pean ausalt ütlema, et ma ei saanud tema seletusest aru. Ta õlad olid laiad ja keskkeha kitsas. Ka käed-jalad erinesid meie omadest. Jala reieosa oli oluliselt pikem kui sääreosa. Ka küünarvars oli pikem kui käsivars. Käelabasid ma ei näinud, sest need olid kinnastes, kuid sõrmed tundusid olevat pikad. Ta selgitas mulle, et nende organism on hulga lihtsam kui meie oma, neil pole soolestikku. Süda ja kopsud on hästi arenenud, kuna vajavad aju toitmiseks ning soontes liikuva, meie verest oluliselt erineva vedeliku ja fluidumi rikastamiseks palju õhku. Lihaskond on hästi arenenud, sest nende atmosfäärirõhk on tunduvalt kõrgem ja ka koostis on teistsugune.